La Reyer conferma De Nicolao: un biennale per il play padovano che diventa capitano

Porte girevoli in casa Reyer, tra chi parte (Granger, Willis verso l’Efes Istanbul, quasi sicuramente Watt) e chi rimane. Dopo Jeff Brooks, accordo raggiunto anche per Andrea De Nicolao, anche lui sulla base di un biennale (magari con la formula dell’1+1), che ha alle spalle già 6 stagioni con la Reyer con cui ha vinto uno scudetto (2019), una Coppa Italia (2020) e una Fiba Europe Cup (2018). Come per Brooks, manca l’ufficialità da parte della Reyer.

Raccoglierà l’eredità di capitano lasciata da Michael Bramos, di cui era il vice, ma in alcune situazioni ha rappresentato in prima persona la Reyer, e potrà così andare all’assalto della seconda posizione come numero di presenze, occupata da Stefano Tonut (329), visto che il play di Camposampiero è salito a quota 328 alla fine della passata stagione.

Una storia lunga, destinata a continuare per Andrea De Nicolao, che da ottobre si metterà a caccia anche del record assoluto di Michael Bramos (389), approdato alla Reyer nell’estate del 2017, dopo la vittoria del primo scudetto a Trento, come cambio di MarQuez Hynes. De Nicolao, che compirà 33 anni il 21 agosto, ha esordito orogranata il 23 settembre 2017, al PalaGalassi di Forlì, nella semifinale di Supercoppa contro il Banco di Sardegna Sassari (86-79) con 10 punti e 2 assist in 17’, e fu il primo faccia a faccia contro Marco Spissu.

È l’erede di Michael Bramos per attaccamento alla maglia, orgoglio e cuore, con Spahija il minutaggio era calato, ma il tecnico ha sempre avuto grande fiducia nel play di Camposampiero, tanto da ributtarlo nella mischia nelle due “battaglie” di Sassari.

Confermato l’interessamento dell’Efes Anadolu per Derek Willis, in scadenza di contratto con la Reyer a fine giugno e desideroso di mettersi alla prova in Eurolega, dopo aver disputato con Juventut Badalona e Reyer l’Eurocup, l’ala statunitense ha già un accordo di massima con il club turco, il via libero definitivo dovrà arrivare dal successore di Ataman in panchina. Vitucci.

È ufficiale l’arrivo di Francesco Vitucci alla Nutribullet Treviso, contratto triennale fino al 2026 per il tecnico veneziano, Paolo Galbiati è il sostituito di Emanuele Molin, in procinto di accasarsi alla Reyer nello staff di Neven Spahija, sulla panchina della Dolomiti Energia Trento, mentre Jasmin Repesa ha esercitato la clausola d’uscita dall’accordo in essere con la Carpegna. Umana, staff confermato.0

Nel segno della continuità lo staff tecnico dell’Umana con la riconferma in “blocco” di coach Andrea Mazzon, che oggi terminerà il miniritiro di tre giorni con l’under 20 femminile a Montegrotto Terme, e degli assistenti Michele Dell’Ora e Francesca Di Chiara, ma anche del preparatore atletico Davide Rocco.

Sia Dell’Ora che Rocco fanno parte dello staff tecnico dell’under 20 femminile. Andrea Mazzon ha sostituito nel novembre 2021 Massimo Romano, ha messo da parte 81 presenze sulla panchina femminile con il 73% delle vittorie (59 vittorie, 22 sconfitte), in precedenza aveva guidato la Reyer maschile dal gennaio 2010 al novembre 2013. Sarà alla seconda stagione all’Umana anche il team manager Pietro Scibetta. Battipaglia.

Dopo il Sanga Milano, Battipaglia è la seconda squadra promossa in Serie A/1 avendo eliminato in due partite Firenze. Under 20. Alberto Scremin, che ha affiancato Diego Turchetto nello staff medico dell’Umana, farà parte della spedizione dell’under 20 maschile che si radunerà il 12 giugno a Calalzo.