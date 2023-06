Playoff Basket serie B: Gemini vincente davanti a duemila tifosi

Gara-3 finisce 73-71 per i grifoni e la Gemini allunga così la serie. Un commovente Conti trascina i suoi nell’ultimo quarto a gara-4, che sarà domani alle 20, sempre al Taliercio. Ciocca finalmente ritrova in quintetto sia Bortolin sia Conti. Le due squadre giocano una partita tosta ed equilibrata, come in tutta la serie. Il primo quarto finisce con un punteggio molto basso (11-11) che rispecchia il livello altissimo delle due difese. La Gemini parte forte e va avanti sul 6 a 2. Procacci con una bomba firma il sorpasso (6-7) al 5’, ma un 5-0 di Mestre riporta avanti i padroni di casa sull’11 a 7. Leonzio pareggia alla fine del quarto e apre il secondo spezzone con una tripla (11-14). Ciocca e i suoi però rispondono alla grande con un parzialone di 12-0 tra l’11’ e il 16’. Mazzucchelli è il protagonista di questo parziale: al 14’ infila una bomba dal palleggio per il 20 a 14 che infiamma completamente il Taliercio. Un 2/2 dalla lunetta di Gasparin interrompe il parziale di Mestre e fa -7 per Orzinuovi (23-16). Nel finale di quarto gli ospiti riescono a ricucire la distanza grazie a Ponziani. È proprio il lungo di Orzinuovi fissare il 31-28 con cui si va all’intervallo lungo. Il gioco, nel terzo periodo, è molto spezzettato, tanto che si tirano ben 16 liberi. Orzinuovi continua a dominare a rimbalzo offensivo, ma Mestre riesce comunque a rimanere in avanti, fino a quando Trapani, a 2 secondi dalla fine del terzo quarto, con un gioco da 3 pareggia i conti (45-45). Orzinuovi è nel suo momento migliore è sembra voler chiudere partita e serie. In un amen vola a +10 (48-58) grazie ad un break di 13-0, firmato soprattutto da Trapani e Planezio.

Mestre sembra in difficoltà, ma ecco che si accende l’Mvp Alberto Conti, che svolta la partita. Al 36’ fa un and one (54-61), poi recupera palla e in contropiede segna il -5. Poi serve un assist per la tripla di Pellicano e il Taliercio esplode definitivamente. A 45 secondi dalla fine, sempre Conti mette il 63-65. Orzi sbaglia il possesso successivo e, con 20 secondi sul cronometro, Caversazio segna da 3 e manda la Gemini avanti (66-65). Leonzio però, con un libero, relega la partita all’overtime. Per i primi 4 minuti le due squadre non segnano dal campo, ma solo dalla lunetta. I grifoni fanno un 3/6 e vanno sul 69-66. Leonzio, con la stessa arma, segna entrambi i liberi e sigla il 69-68. Con 49 secondi da giocare, Bocconcelli attacca il ferro ed è 71-68. Leonzio segna ancora i liberi (71-70), Bocconcelli sbaglia la tripla del +4 a 15 secondi dalla fine, ma poi fa una difesa clamorosa su Ponziani.

Prende fallo e va dalla linea della carità, dov’è freddissimo e fa 2/2. Alla fine, Gasparin, dalla lunetta, sbaglia il secondo libero per provare a cercare il canestro della vittoria, ma è Caversazio a prendere il rimbalzo della vittoria. Appuntamento ora a domani, ore 20, al Taliercio.