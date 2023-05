Basket, Granger lascia la Reyer Venezia: «Ma volevo restare»

Si separano le strade della Reyer e di Jayson Granger, che la scorsa estate aveva firmato un contratto annuale con opzione per la seconda stagione. La Reyer ha deciso di esercitare l’opzione in uscita ed è stato lo stesso play uruguaiano ha comunicare che non ritornerà a Venezia sul suo profilo Instagram: “"La stagione numero 17 è finita. Mi sarebbe piaciuto molto restare ancora un anno con tutti voi, ma alla fine non è stata una mia decisione. Sono sereno perché ho dato il massimo in tutte le partite della stagione, senza perderne nemmeno una, anche infortunato. È stato un piacere poter giocare al Palasport e far parte della Reyer. Grazie mille a tutti voi per il supporto. Hasta siempre!".

Granger, 33 anni, era stato uno dei “colpi” del mercato estivo della Reyer, arrivando dal Baskonia dove aveva giocato in Eurolega, avendo proprio Neven Spahija come allenatore nella seconda parte della stagione. Giocatore di esperienza, play della nazionale uruguaiana, di formazione spagnola con cittadinanza italiana, Granger aveva indossato prima del Baskonia le maglie di Estudiantes Madrid, Malaga, Anadolu Efes ed Alba Berlino, vincendo uno scudetto in Spagna (Baskonia) e uno in Germania (Alba Berlino).

Ha chiuso la sua esperienza alla Reyer con l’incredibile ultimo quarto di gara-4 a Sassari (21 punti realizzati su 30), ma le prestazioni durante la stagione sono state molto altalenanti, trovando poco feeling con De Raffaele. In 34 partite in campionato (su 34), Granger ha viaggiato a 10,6 punti4,1 assist e 2,3 rimbalzi di media, ritoccando proprio nell’ultima gara il suo top stagionale che era stato di 28 punti a Reggio Emilia. In Eurocup, invece, Granger ha giocato 19 partite con 10,5 punti, 4,1 assist e 2,8 rimbalzi di media, top di 19 punti a Lubiana contro il Cedevita Olijmpia.