Venezia, sfuma il sogno serie A: sconfitto 2-1 a Cagliari

Finisce il sogno del Venezia che esce a testa altissima sconfitto nel preliminare playoff contro il Cagliari per 2-1 al termine di una partita dominata dalla squadra di Ranieri nel primo tempo, ma che cambia totalmente nella ripresa grazie al gol di Pierini ridando speranze fino all’ultimo ai ragazzi di Vanoli.

In un Unipol Domus vestito a festa non basta quindi il grande cuore della squadra di Vanoli per arginare Lapadula che firma una doppietta nel giro di quattro minuti e stende così gli arancioneroverdi nonostante la rete, come detto, nel nuovo entrato Pierini.

Sardi che passano in semifinale e tengono vivo il sogno promozione. Rossoblù attenti e concentrati, mettono in evidenza fin da subito tutto il loro valore sfruttando al meglio un attaccante che ogni qualvolta tocca il pallone fa la differenza; dall’altra parte gli arancioneroverdi partono lenti e faticano nella costruzione della manovra soprattutto per merito degli avversari eccellenti a chiudere tutti gli spazi.

Nella ripresa Vanoli ridisegna la squadra: gli arancioneroverdi giocano meglio con enorme grinta facendo capire perché hanno meritato i playoff provandoci fino alla fine, ma non basta contro questo Cagliari.