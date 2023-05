Reyer verso il rinnovamento del roster. Ecco la lista di coach Spahija

Prime schermaglie di mercato per la Reyer tra la definizione delle posizioni dei giocatori in scadenza di contratto (De Nicolao, Bramos, Willis, Brooks, che ha un’opzione per la prossima stagione, e Watt, Granger aveva firmato un 1+1 la scorsa estate), ma anche dei componenti dello staff tecnico (Tucci, Bianchi e Billio), e le prime indiscrezioni sulla campagna di “rinnovamento” del roster seguendo le indicazioni di coach Neven Spahija.

Un paio di nomi a livello di monitoraggio da parte della Reyer sono usciti, ma la lista preparata dal tecnico di Sebenico presenta più opzioni per ogni ruolo. Di sicuro, la Reyer della prossima stagione avrà un'età media più bassa e presenterà maggior fisicità, anche per poter competere più a lungo in Eurocup. Se la Reyer decidesse di esercitare l'opzione di uscita dal secondo anno di contratto con Jayson Granger, viene seguito David Efianayi, ventisettenne play-guardia statunitense con cittadinanza nigeriana che ha appena terminato i playoff nel campionato israeliano indossando la maglia dell’Hapoel Be’er Sheva, eliminato nei quarti di finale dal Maccabi Tel Aviv.

Nel ruolo di guardia-ala è stato “segnato” Markel Brown, trentunenne della Louisiana, reduce dalla prima ottima stagione nel campionato italiano con l’Openjobmetis Varese, atleta esplosivo, completo e versatile che vanta più di cento partite in NBA (Brooklyn Nets e Houston Rockets) e una discreta esperienza europea, avendo giocato in Eurolega, EuroCup e FIBA Europe Cup con Darussafaka e Anversa.

Il play uscito da Garner-Webb University in 33 partite in Israele ha viaggiato a 16,4 punti e 4,0 rimbalzi di media, tirando con il 42% dal perimetro, la guardia dell’Openjobmetis Varese ha chiuso con 16,9 punti e 4,0 rimbalzi di media in 30 partite in regular season in Serie A, ma rimanendo in campo ben 32’, con un picco anche di 38’.

Molto dipenderà dalla decisione che prenderà sul suo futuro Michael Bramos, che sabato 27 maggio festeggerà 36 anni, e che nei giorni scorsi ha riabbracciato con Mitchel Watt anche Austin Daye sui campi da golf, proseguendo la rimpatriata con l'ex coach orogranata Walter De Raffaele.

Da stabilire anche il futuro di Adam Mokoka, arrivato in stagione in corso per rilevare il deludente Kendrick Ray, la guardia francese ha avuto un buon impatto ed era seguito da tempo dallo scouting della Reyer, ma il probabile ritorno di Davide Casarin, reduce da una stagione e mezza alla Tezenis Verona, alla casa madre potrebbe spingere la Reyer ad altre soluzioni.

In possesso di contratti pluriennali, tra i giocatori, sono Spissu, Moraschini (utilizzato però poco da Spahija nel finale di stagione), Parks, Chillo e Tessitori. Rimane, per concludere, aperta la pista di Emanuele Molin come «new entry» nello staff tecnico di Neven Spahija, dopo che il tecnico veneziano ha annunciato mercoledì mattina le sue dimissioni dall’Aquila Trento.