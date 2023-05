Basket, la Reyer Venezia perde a Sassari ed esce dai playoff

Reyer vicina al "miracolo", con un monumentale Granger (30 punti), ma perde a Sassari e consegna al Banco di Sardegna la semifinale.Spahija ha provato a mescolare le carte in avvio inserendo in quintetto Mokoka e Tessitori con Spissu, Parks e Willis, fuori Granger e Watt all’inizio, mentre Bucchi si è affidato allo starting five tradizionale (Dowe, Kruslin, Jones, Bendzius e Stephens).

Reyer che difende a tutto campo, Mokoka a pressare su Dowe, presentandosi con la schiacciata, poi Spissu infila il +5 (0-5). Reyer che concede qualcosa nella marcatura di Spissu su Kruslin, micidiale dall’arco con 4 triple in fila (16-13). La Reyer “morde”, Spahija e Bucchi ruotano i giocatori della panchina, Parks è presente (19-1), Bramos entra e timbra la tripla dall’arco (19-22), ritmi vertiginosi, qualche errore di troppo. Gentile e Robinson rovesciano ancora il risultato (24-229), ma l’ultima tripla sulla sirena è di Granger (24-25).

Secondo quarto, avvio disastroso della Reyer, doppio canestro di Diop, doppia tripla di Treier (34-25), il Banco va in fuga, approfittando delle palle perse da Watt e Willis, Spahija è costretto a rispedire sul parquet Spissu e Tessitori. Venezia in sofferenza a rimbalzo in difesa (5 concessi al Banco), senza Mokoka, la Reyer inizia ad annaspare. A difesa schierata, non trova più la strada del canestro, rientra Mokoka e segna dopo 5’03”. Sassari è in fiducia, corre, cattura rimbalzi ( in attacco a 1 a metà partita), anche dopo tiri liberi sbagliati, Venezia annaspa e scivola lontana con Diop a dominare la scena (9 punti), né Tessitori né tanto meno Watt (0 punti in tandem al 20’) riescono a neutralizzare il lungo di Bucchi. Robinson regala il primo vantaggio in doppia cifra alla Dinamo (41-31), Parks e Mokoka falliscono dall’arco, Venezia non trova varchi sotto canestro, Watt regala 3 liberi a Dowe che ringrazia per il +14 (45-31), svantaggio ritoccato da Spissu (45-33).

Sassari aggressiva, doppia palla persa da Spissu, Tripla di Kruslin (48-33), tre falli per Parks, Stephens e Dowe intanto. Sale di tono la difesa della Reyer, adesso è la Dinamo a soffrire, anche Jones commette il terzo fallo, Diop prende un colpo all’arcata sopraccigliare ed esce, Venezia prova a rientrare, arriva anche il primo canestro di Watt (50-42). Sono i rimbalzi offensivi a tenere avanti il Banco (52-43), torna Diop e si “sente”. Adesso però la Reyer lotta, spende le residue energie, rimane in partita (54-46), finalmente arriva la chiamata anche per De Nicolao, troppi i liberi regalati dagli orogranata in bonus (60-51), Brooks tiene in partita Venezia (60-53). Ultimo quarto, tripla di Tessitori (62-56), Spissu -5 (63-58), sale la tensione, tecnico a Brooks (66-58) dopo uno sfondamento dubbio.

Aumentano i contatti, tecnico a Tessitori, fuori per 5 falli, altra azione dubbia. Aumentano i fischi, Granger segna 3 liberi, Dowe il 3+1 (76-66). Ultimi 5’ interminabili, Spahija perde per falli anche Watt (79-70). Un encomiabile Granger tiene a galla la Reyer (85-79) con 3 triple di fila, il play porta Venezia a -2 (85-83), poi prova anche il tiro della vittoria, ma esce.