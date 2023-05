Il Venezia ko a Parma, ma stacca il pass per i palyoff. Ora il Cagliari per sognare la Serie A

Una sconfitta dal sapore dolcissimo per il Venezia che perde al Tardini per 2-1, ma grazie ai risultati dagli altri campi raggiunge l’ottavo posto e stacca il pass per il playoff. I ragazzi di Paolo Vanoli sfideranno all’Unipol Domus il Cagliari (quinto in classifica) di Claudio Ranieri in partita secca. Il sogno che diventa realtà in un finale di campionato vietato ai deboli di cuore. Il

successo del Parma vale alla squadra di Pecchia il quarto posto e la semifinale diretta. Come detto quinto è il Cagliari, in sesta posizione si piazza il Sudtirol che cade 2-1 sul campo del Modena. La Reggina di Pippo Inzaghi nel finale di gara batte l’Ascoli e trova il settimo posto in classifica.

LE SCELTE DI VANOLI

Gli arancioneroverdi devono fare a meno di Hristov squalificato e hanno Godinho a dirigere le operazioni dalla panchina, vista l’assenza di Vanoli appiedato dal giudice sportivo. L’undici iniziale e il modulo (3-5-2) del Venezia è il consueto dell’ultimo periodo di stagione: rientra Johnsen che affianca Pohjanpalo in attacco, Zampano e Candela spingono sulle corsie laterali.

A metà campo Tessmann baluardo centrale coadiuvato dalle due mezzali Andersen e Ellertsson. Mentre dietro Ceppitelli guida la retroguardia insieme a Svoboda e Carboni. Ovviamente tra i pali c’è super Joronen.

LAMPO DEL PARMA

Il Parma parte forte a ritmi altissimi con Zanimacchia che al 4’ prova a incrociare con un diagonale che viene bloccato da Joronen. Il Venezia reagisce con una ripartenza di Johnsen: il norvegese lanciato a rete è però poco deciso e spreca una buona chance. Al 12’, dopo consulto Var, rigore per i Ducali per un fallo di mano di Candela su traversone di Estevez: dal dischetto Vazquez non perdona. Gli arancioneroverdi provano a fare la partita, mentre la squadra di casa si affida alle ripartenze: al 30’ proprio da un contropiede ficcante, il Parma sfiora il raddoppio prendendo un clamoroso palo con l’ottimo Zanimacchia.

RE MIDA POHJA

Al 44’ il Venezia trova il pareggio, ancora una volta grazie alla premiata ditta Andersen-Pohjanpalo che confeziona la rete: corner battuto dal danese, il bomber dei Leoni si inserisce perfettamente e batte da due passi Buffon con un’incornata letale. Per Pohjanpalo è la rete numero 19, dieci nelle ultime dieci partite giocate. Il finale di tempo è tutto in favore del Parma con una serie di angoli consecutivi, ma il Venezia tiene.

INIZIO RIPRESA ZANIMACCHIA SHOW

Ancora Zanimacchia è una spina nel fianco della difesa veneziana: l’ex attaccante esterno della Cemonese è bravissimo a coordinarsi in corsa, Joronen devia in corner. Subito dopo Man, al 53’, si divora un gol sempre su azione travolgente di Zanimacchia.

Reazione del Venezia, pallone perfetto per Johnsen, uscita eccellente di Buffon che anticipa il norvegese e salva i suoi. Al 55’ un palo clamoroso di Estevez. Non si contano le occasioni di una sfida bellissima. Zanimacchia continua il suo show personale: al 60’, infatti, l’attaccante emiliano si accentra e calcia sul secondo palo, risponde al meglio un super Joronen che devia in angolo.

L’ERRORE DI SVOBODA

Il Parma torna avanti con il gol di Camara al 78’ su un errore clamoroso di Svoboda: rinvio di Buffon, Benedyczak spizza per Bonny che parte in velocità, il difensore austriaco sbaglia totalmente il tempo dell’intervento e Bonny lo supera, servendo un facile assist a Camara che infila comodamente. Al 89’ clamorosa traversa su punizione di Milanese. Finisce la partita con la vittoria del Parma per 2-1, ma dagli altri campi arrivano risultati positivi e il Venezia è ai playoff.

PARMA - VENEZIA: 2-1

Parma (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Circati, Coulibaly; Estevez, Bernabè (35’st Juric); Zanimacchia (22’st Benedyczak), Sohm (22’st Camara), Man (27’st Bonny); Vazquez (27’st Mihaila). Allenatore: Fabio Pecchia.

Venezia (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppietlli, Carboni (38’st Sverko); Candela (25’st Cheryshev), Andersen (16’st Milanese), Tessmann (38’st Novakovich), Ellertsson (16’st Busio), Zampano; Pohjanpalo, Johnsen (15’st Pierini). Allenatore: Lino Godinho.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata. Assistenti: Gamal Mokhtar e Domenico Palermo. Quarto Uomo: Collu. VAR: Pezzutto. AVAR: Fiore.

Reti: 12’pt Vazquez (r), 44’st Pohjanpalo, 33’st Camara.

Note: pioggia debole, temperatura 14°. Terreno in buone condizioni. Spettatori 11.984: Ammoniti: Bernabè per il Parma e Ceppitelli per il Venezia. Angoli 6-5 per il Parma.