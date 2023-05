Sassari agguanta il 2 a 1, Reyer spalle al muro

Il Banco di Sardegna Sassari si impone nettamente contro l’Umana Reyer Venezia in Gara 3 e sale sul 2-1 nella serie. Partenza del match equilibrata con Parks (9 punti) a caricarsi gli ospiti sulle spalle e Dowe (10 punti, 9 assist e 4 rimbalzi) e Bendzius (8 punti e 5 rimbalzi) ad accendere i padroni di casa con la loro pericolosità perimetrale per il 7-6 iniziale. Nonostante Bendzius e Kruslin siano infallibili da tre punti e provino a lanciare la fuga biancoblu, Spissu (15 punti. 8 assist e 4 rimbalzi) e Willis (15 punti e 4 rimbalzi) rispondono con la stessa moneta firmando il controsorpasso sul 13-14.

Al termine del quarto e dopo i primi squilli di Diop (9 punti e 7 rimbalzi) e Gentile (14 punti) dalla distanza, Willis in penetrazione e un appoggio di Spissu tengono lì la Reyer, prima che Diop dalla lunetta chiuda il periodo sul 20-18. A seguito di un taglio di Raspino, Tessitori (11 punti e 10 rimbalzi) si mette in partita da rimbalzo in attacco, Bramos fa lo stesso dall’angolo e in taglio e un contropiede di Mokoka valgono uno 0-9 di break, interrotto dai liberi di Diop del 24-27. Sassari ritrova però la Trebisonda con Robinson dalla distanza e in versione assistman per Treier, Parks impatta di nuovo a quota 29 con un 1vs1 e poi l’asse Dowe-Stephens (7 punti e 4 rimbalzi) prova a rilanciare l’allungo biancoblu sul +4. Tessitori e Willis, tuttavia, accorciano immediatamente le distanze, un appoggio e un jumper di Gentile puniscono ancora la difesa orogranata e poi Robinson segna sulla sirena del tempo il tap-in del 41-35.

La ripresa

La ripresa comincia come meglio non poteva per i padroni di casa, dato che Jones (15 punti) insacca un paio di canestri dalla distanza, Stephens schiaccia in contropiede il +13 e Jones dalla lunetta sigilla un 8-0 di break interrotto dall’affondata di Watt del 49-37. Ma Sassari è totalmente on fire e Jones manda a bersaglio altre due triple e una schiacciata di Jones porta addirittura il Banco di Sardegna avanti di 20 lunghezze.

L’ex Spissu risveglia la Reyer con una bomba ma un gioco da tre punti di Diop gli risponde immediatamente per il 60-42. Dopo un libero di Bendzius, De Nicolao con il suo orgoglio e una tripla in transizione di Moraschini accendono gli ospiti, prima che ancora un super Gentile tenga la Dinamo ben avanti dopo 30’ sul 65-49. La partita però non è finita, dato che De Nicolao mette in ritmo i tiratori Mokoka e Tessitori, portando immediatamente la Reyer sul -10. Dopo un timeout chiamato da coach Bucchi, Jones si rimette in ritmo con un gran 1vs1, Moraschini realizza in contropiede ma sempre Jones e un fade-away di Treier fermano la risalita ospite (70-57 a meno di 7’ dalla fine). Un recupero chiuso con schiacciata di Chris Dowe e una bomba di Kruslin, di seguito, chiudono anticipatamente la contesa e, nonostante i guizzi di orgoglio di Spissu, Willis e un recupero di Parks anche per il -8, Robinson fissa il risultato finale sull'80-69.