Pippo Maniero, il doppio ex: «La mia Parma-Venezia, un match da cardio»

Un doppio ex come Filippo Pippo Maniero racconta Parma-Venezia. Più di 100 gol in 270 presenze tra Serie A e Serie B con ben sei partite giocate in Champions League. È questo il curriculum mostruoso di Maniero

. Su Parma- Venezia “da cardio” si esprime in maniera molto lucida. «È una partita aperta a qualsiasi risultato perché entrambe le squadre possono raggiungere i loro obiettivi, il Venezia arrivare settimo e il Parma quarto. Sono le due squadre più in forma del campionato insieme al Cagliari. In ogni caso gli arancioneroverdi hanno qualcosa in più da perdere rispetto agli scudati. A livello mentale forse la squadra più tranquilla è il Parma: sarà una partita avvincente».

Sul Venezia di Vanoli. «Ho rivisto con grande piacere Paolo in occasione di Venezia-Brescia, abbiamo giocato a Verona insieme e ogni tanto ci sentiamo, anzi gli ho promesso che sarei venuto al Taliercio a trovarlo.

Da quando è arrivato lui, ha avuto un inizio buono, poi una parte così così e dopo la squadra è andata alla grande. Sta facendo vedere che il lavoro svolto settimanalmente paga e i suoi ragazzi hanno cominciato a recepirlo. Grande merito a Paolo se il Venezia è in questa condizione e ha risalito la classifica fino al settimo posto».

Su Pohjanpalo. «Parlando con Vanoli ho chiesto di Pohjanpalo perché non tutti lo conoscevano in Italia. È davvero un giocatore forte, un ragazzo che merita tutto quello che sta avendo e sta facendo grandi cose: 18 gol sono tanti. Son contento che la maglia numero 20, la mia prima al Venezia, gli stia portando fortuna» .

Gli anni al Venezia e l’intesa con il “Chino” Recoba. «Con il Venezia sono stati quattro anni bellissimi, tre di Serie A e uno di B. Stagioni uniche anche per i tifosi arancioneroverdi. L’anno di Recoba, peccato che arrivò solo a gennaio, fu una stagione incredibile. Abbiamo fatto un girone di ritorno impressionante.

È difficile da spiegare: con il Chino non avevo mai giocato, ma ricordo dai primi allenamenti sembrava che giocassimo insieme da sempre. È stata un’affinità straordinaria: bastava uno sguardo o un mio movimento che lui sapeva già dove mettermi il pallone. Il suo arrivo è stata anche la mia fortuna perché prima non riuscivo a segnare. C’erano grandi aspettative su di me, arrivando dal Milan e poi cambiò tutto».

Gli ex compagni. «Dei miei compagni mi sento ancora con Pavan, De Franceschi e Zironelli, ma ricordo tutti molto volentieri da Pedone, Luppi, Iachini e Taibi. In quegli anni ho conosciuto oltre che grandissimi giocatori anche persone stupende che non dimenticherò mai».

La stagione al Parma. «Ho ricordi fantastici di Parma. Ho assaporato cosa vuol dire giocare la Champions League, ma ancor di più ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi giocatori perché in quella squadra fantastica c’erano Buffon, Cannavaro, Thuram, Crespo e Chiesa. Mi sono allenato e ho condiviso con loro la gioia del calcio giocato ai massimi livelli. Dal punto di vista professionale è stato fantastico». —