Reyer, crollo verticale in gara-2. Finisce 55 a 81 per Sassari. Serie in pareggio

Sassari fa prova di forza al Taliercio e batte in gara-2 Venezia. Un successo importante nell’economia della serie per la squadra di coach Piero Bucchi, che con questa vittoria riesce a strappare alla Reyer il fattore campo. A decidere il match ci pensano i canestri pesanti di Ousmane Diop autore di 20 punti, di Dowe che ne aggiunge 14 con 8 assist e i 12 di Jamal Jones. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 36-37, il Banco prende il comando delle operazione lasciando solo 10 punti nel terzo periodo agli orogranata e 9 nell’ultimo quarto. 55-81 il finale. Il quintetto orogranata vede sul parquet gli stessi interpreti di gara-1, ovvero: Granger, Bramos, Parks, Willis e Watt così come sono gli stessi quelli della Dinamo con Dowe e Kruslin esterni, Jones e Bendzius rispettivamente nel ruolo di ala piccola e ala forte e come lungo giostra Stephens.

L’Umana parte con un perentorio 4-0 grazie a Parks e Bramos, che diventa 7-2 con la tripla di Bramos. La Dinamo come da copione va da Dowe e accorcia sul -3. Gli ospiti alzano l’intensità difensiva e con quattro in fila di Jones trovano il primo vantaggio, 9-10 al 5’. La Reyer inserisce Mokoka, la Dinamo Diop, 16-14 al 7’; Willis delizia il Taliercio con una super schiacciata del 18-14, ma il Banco con la coppia Dowe/Diop piazza un break di 6-0 e passa a condurre, 18-20 al 9’. Il primo quarto si chiude con quattro punti consecutivi di Granger fissando il punteggio sul 22-20.

Entra in campo Spissu che sigla i primi due punti del secondo quarto, pareggiati da Stefano Gentile. La squadra ospite trova il pareggio con Raspino, 24-24 al 13’ e poi il vantaggio con il piazzato di Diop, ma dalla parte opposta risponde Tessitori dalla lunga distanza, 27-26 al 14’. Una magia offensiva di Spissu permette alla Reyer di allungare sul +4. Diop continua a fare male alla difesa veneziana, 30-32 al 16’.

Dall’altra parte la formazione di casa si affida ancora Spissu: tripla dell’ex di turno che vale il nuovo +1 in favore degli orogranata. Botta e risposta Kruslin-Parks in un finale dove si gioca con grande energia. Il secondo tempo si chiude sul punteggio di 36-37. Si rientra in campo, dopo l’intervallo, con gli stessi di quintetti di partenza anche in avvio del terzo quarto. Il Banco entra con il piglio giusto in campo e allunga sul 37-43 al 23’ con Dowe, Stephens e Jones in evidenza.

Spaija inserisce prontamente Spissu che sigla la tripla del -3, ma il Banco pare avere più energie e raccoglie la doppia cifra di vantaggio: 40-50 al 26’. La squadra di Bucchi non si ferma più e con Kruslin trova la tripla del 40-53 al 27’. Venezia torna segnare dalla lunetta con un libero segnato da Tessitori e poi Brooks infila il -10 orogranata. Il terzo quarto termina sul 46-57. Robinson e Dowe, con due triple, confezionano il nuovo massimo vantaggio in favore della Dinamo, 46-63 al 32’.

Arriva il +18 con il piazzato di Stephens, l’Umana sbanda e non trova mai il fondo della retina. Il parziale sassarese si allunga a 11-0 con Kruslin, 46-68. Al 35’ di fatto la partita si chiude con Sassari avanti di 23 lunghezze. 55-81 il finale.