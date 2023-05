Basket playoff: la Reyer vince (82-79) il primo round contro Sassari

Venezia supera Sassari e si prende con autorità gara-1. Ci riesce soprattutto grazie al contributo di squadra a cominciare dai 19 punti conditi da 7 rimbalzi di Mitchell Watt, seguito dai 12 con 4/5 da tre di Michael Bramos e i 10 di Derek Willis.

La squadra di coach Neven Spahija comincia quindi al meglio il tragitto playoff in una sfida che ha mostrato quell’equilibrio che ci si poteva aspettare prima della palla a due in virtù anche della posizione al termine delle regular season delle sue sfidanti, quarta contro quinta. Lunedì si torna in campo per gara-2 sempre al Taliercio con palla a due alle ore 20.

Il quintetto orogranata vede sul parquet Granger, Bramos, Parks, Willis e Watt con Spissu e Brooks recuperati all’ultimo. Sassari risponde con Dowe, Kruslin, Jones, Bendzius e Stephens. La Dinamo parte forte ed è Dowe a regalare spettacolo, costruendo per buona misura il vantaggio alla compagine sarda, 4-10 al 3’. La Reyer si affida a Granger che infila la tripla del -4, ma Dowe continua a fare male alla difesa veneziana.

L’Umana va da Parks e Willis che confezionano l’11-12 al 5’. Sassari risponde a sua volta con contro break di 5-0 firmato da Jones e Diop.

L’and one di un eccellente Watt vale il 16-17 al 7’. Robinson e Diop confezionano il nuovo +6 sassarese, ma Bramos replica prontamente dalla lunga distanza. Robinson entra al meglio in partita e fa la differenza ottenendo con punti in fila il massimo vantaggio di +9. L’ultimo canestro però lo sigla Tessitori sulla sirena per il 22-29 al termine del primo quarto. La seconda frazione si apre con la tripla di Treier e poi Gentile segna due liberi che valgono il 22-34 dopo appena 60” di gioco della seconda frazione. L’Umana fatica a contenere gli attacchi della squadra ospite, che Diop torna avanti sul 26-37 al 13’.

Mokoka sveglia l’attacco lagunare con una tripla in transizione, seguita da quella di Spissu, 34-39 al 14’ con i liberi di Brooks. Venezia si avvicina con il piazzato di Watt e poi con quello di Brooks, 39-39 al 16’ con un parziale aperto di 13-2.

La Reyer mette la testa avanti ancora con il canestro di Watt: quattro minuti d’inferno per la Dinamo. Granger allunga il break fino al 17-2 con due liberi. Dowe interrompe il parziale orogranata, ma Bramos mette una tripla dall’angolo, 46-41 al 18’. Prima Watt, poi Kruslin e infine i liberi di Granger chiudono il primo tempo sul 50-45.

La terza frazione si apre con la bomba di Parks; la Dinamo fatica a trovare il fondo della retina, ma Bendzius dalla lunetta sblocca la squadra di Bucchi. Ma l’Umana dietro e fortissima e in transizione Willis è letale, 57-47 al 24’. Il Banco ha una reazione d’orgoglio e con Bendzius lima il divario, 57-54 a metà del terzo periodo. Gli orogranata tornano a muovere il punteggio con la tripla di Bramos e in difesa arriva la veloce di Parks e poi ancora capitan Bramos a siglare la tripla del +9, 63-54 al 28’.

Venezia continua a pigiare forte e allunga sul 65-54 al 29’, ma Dowe e poi Robinson accorciano e alla terza sirena il risultato è di 65-58. Con i liberi di Tessitori, dopo un antisportivo sanzionato a Dowe, e i due punti in appoggio al vetro di Mokoka la Reyer allunga sul +9 che diventa +12 con la tripla di un caldissimo Mokoka, 72-60 al 33’. La formazione di Bucchi però non demorde e con un intraprendente Diop insieme a Robinson rientra fino al 74-71 al 35’. Venezia non segna più per quasi quattro minuti, ma poi si sblocca con Watt e nuovo +5 lagunare.

Dalla lunetta Sassari accorcia con Kruslin, 76-73 a 2’51” dalla fine; ancora Watt regalare il +5 alla Reyer, ma Robinson da sotto risponde presente, 78-75 a 1’49” dalla fine.

Nuovo viaggio in lunetta di Krsulin e perfetto 2/2 dell’esterno croato, 78-77 a 56” dalla sirena. Sassari ha il possesso del possibile vantaggio ma sbaglia sottomisura, mentre Venezia con Willis dalla lunetta è glaciale e segna entrambi i liberi, 80-77 quando mancano 21 secondi allo scadere di una bellissima battaglia sportiva. Ancora liberi per il Banco: Dowe fa 2/2; è la volta di Willis ad andare in lunetta il 2/2 dell’ex Badalona vale l’82-79 a 14” dalla fine. Nell’ultima azione la Dinamo non riesce a costruire una buona azione e la Reyer vince la prima sfida. 82-79 il finale.