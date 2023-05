Estasi Venezia, ora è salvo e si accorge di essere a un solo punto dai playoff. Modena travolto 5-0

Un Venezia perfetto, davanti a un Penzo stracolmo, travolge il Modena per 5-0 e raccoglie la quinta vittoria nelle ultime sei partite giocate.

Salvezza e i playoff a portata di mano

Un successo che regala di fatto la salvezza alla squadra di Vanoli. Il tecnico varesino conferma lo stesso undici iniziale visto con la Ternana e ha gioco facile contro la formazione allenata da Tesser.

Possiamo parlare di vero miracolo sportivo quello ottenuto da Vanoli e la sua truppa considerando che in graduatoria, alla fine di questo turno, il Venezia è a un solo punto dalla zona playoff.

Prima del fischio d’inizio capitan Marco Modolo ha depositato un mazzo di fiori accanto alla targa dedicata a Michael Groppello tifoso del Venezia. Consegnata anche una maglia personalizzata del Venezia FC all'ex difensore e bandiera arancioneroverde Simone Pavan.

Venezia subito avanti

La prima palla gol è del Venezia al 3’ con Johnsen: la punta norvegese si gira prontamente all’interno dell’area di rigore con tiro velenoso, ma il portiere del Modena respinge.

Gli arancioneroverdi partono con il piglio giusto aggredendo subito la squadra ospite. I canarini però trovano velocemente la quadra e alzano il baricentro della loro metà campo.

Al 27’ la sciabolata mancina di Carboni sfiora il palo di destra della porta emiliana, con i Leoni che si propongono di più. Un minuto dopo altro traversone di Carboni per Pohjnapalo che stacca di testa in modo imperioso andando vicino alla rete.

“Il mio nome è Pohjanpalo”

Al 32’ il Venezia passa in vantaggio con un gol capolavoro: Candela dalla destra si propone, serve Pohjanpalo che anticipa Pergreffi e lo trafigge con palla in buca d’angolo.

Il Modena reagisce con Diaw, ma Joronen respinge prontamente il tiro dell’attaccante ospite. Il Venezia nel finale è straripante e sfiora il gol in una mischia con protagonista ancora Carboni.

Ripresa e marcature altissime

Nella ripresa il Venezia parte ancora con merce altissime con Andersen che su punizione impegna Gagno. Il Venezia raddoppia al’8 st al termine di un’azione travolgente e di antologia calcistica ancora con Pohjanpalo servito da Johnsen.

Altra azione dirompente degli arancioneroverdi con Candela che mette un traversone per la testa di Johnsen, ma Gagno è bravissimo a respingere. Al 20 st’ Venezia ampiamente in controllo del match con il Modena in balia degli avversari e gli arancioneroverdi che continuano a raccogliere calci d’angolo. Al 27’ st il Venezia chiude la pratica Modena con il terzo gol di Pohjanpalo.

Cinque minuti più tardi Pohjanpalo segna la quarta rete su rigore. Zampano al 36’ st segna la quinta rete con una staffilata mancina all’incrocio dei pali, in un Penzo in modalità bolgia.

***

VENEZIA 5 – 0 MODENA

VENEZIA (3-5-2): Joronen 6,5; Hristov 7 (38’st Modolo sv), Svoboda 7,5, Carboni 6,5; Candela 7,5 (30’st Ciervo sv), Andersen 7 (30’st Busio sv), Tessmann 7, Ellertsson 7, Zampano 7,5; Pohjanpalo 9 (38’st Novakovich), Johnsen 7,5 (30 st’ Pierini). Allenatore: P. Vanoli 8.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6; Oukhadda 5, Silvestri 5, Pergreffi 5, Renzetti 5 (10’st Ponsi 5,5); Magnino 5, Gerli 5, Armellino 5 (19’ st Duca 5); Ionita 5,5; Diaw 6 (19 st’ Falcinelli 5); Strizzolo 5,5. Allenatore: A. Tesser 5.

ARBITRO: Rutella di Enna 6.

RETI: 32’pt Pohjanpalo, 8’ st Pohjanpalo, 20’ st Pohjanpalo, 33’ Pohjanpalo st (r), Zampano 35’st.