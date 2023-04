L’Umana lotta, ma Schio (62-57) conquista la sua tredicesima finale consecutiva

La Famila conquista la tredicesima finale scudetto di fila dove l'aspetta la Virtus Bologna. Il sogno dell’Umana si infrange al PalaRomare (57-62) in un derby palpitante. Il quintetto di Mazzon esce comunque tra gli applausi, non riesce a violare l'imbattuto PalaRomare, ma tiene in apprensione le tricolori fino all’ultimo secondo.

Confermate le assenze, Ndour da una parte, Fassina e Meldere dall’altra, PalaRomare gremito in ogni ordine di posti con almeno 200 tifosi orogranata. Dikaioulakos ripropone il quintetto tradizionale, Mazzon inserisce Delaere per Madera rispetto a gara-2, insieme a Yasuma, Santucci, Kuier e Shepard. Primo quarto “tortuoso”, ritmo vertiginoso, errori a raffica come testimoniano le 15 palle perse (9 Famila, 6 Umana) con percentuali basse La tripla di Yasuma apre il derby, replica Mabrey (3-3), poi una lunga sequenza di errori, tensione a mille, Famila a +4 (7-3), ma Umana saldamente aggrappata alla partita e pareggio di Delaere (7-7).

Tifo alle stelle, giocatrici bloccate, Mazzon si gioca anche la carta Nicolodi nei secondi finali del quarto, l’ex Campobasso lo ripaga catturando il rimbalzo sul secondo tiro libero fallito da Kuier e regala all’Umana il +1 (9-10) alla prima sirena. Schio soffre la difesa orogranata, Villa ha la faccia tosta per cacciare le tricolori a - 6 (13-19).

Verona prende per mano le compagne, la play orange suona la riscossa di Schio (16-19), mentre Shepard soffre terribilmente i raddoppi avversari sotto canestro, trovando l’unico punto dalla lunetta (13-16). Schio limita anche Kuier, Verona firma il sorpasso (22-21 a 2’11” dalla sirena e il quintetto di Dikaioulakos infila un break di 13-2 che caccia Venezia a -5 (26-21).

Nel momento più delicato Yasuma piazza la seconda tripla della serata (26-24), poi l’airone Kuier firma in volo il pareggio (26-26), con Howard che manda la Famila negli spogliatoi avanti di 2 punti (28-26).

Shepard apre il terzo periodo (28-28), ma rimane una fiammata fine a se stessa. L’Umana si disunisce in attacco, tiene in difesa, ma incassa il 7-0 della Famila (35-28). Tocca ancora a Villa suonare la carica con canestro e liberi (35-34). Venezia fallisce il sorpasso, Keys e Mestdagh puniscono (39-34), Cubaj chiude la frazione (39-37).

Ultimo quarto, spallata Schio (46-38) con l’Umana che difende male su Sventoraite e poi incassa la tripla di Sottana. Mazzon “brucia” due time-out, ma la sua squadra si è smarrita nella metà campo orange, Mestdagh imbuca anche il +10 tricolore (48-38).

L’Umana riparte con le tre “piccole” (Villa, Santucci e Yasuma) insieme in campo, l’ex Ragusa timbra il 2+1 della riscossa (48-41), poi Shepard riporta le orogranata a -5 (48-43) con 4’11” da giocare, ancora Santucci dall'arco (48-46). Schio trema, ma arriva la tripla di Howard (51-46), poi quella di Verona (54-46).

L'Umana sbanda, ma non molla, Ultimo minuto da brividi, a 16" dalla fine altra tripla di Santucci (58-53), fallo sistematico, Mabrey è glaciale (60-53), Kuier tiene vivo il derby (60-56), ancora Mabrey dalla lunetta (62-56) chiude la semifinale.