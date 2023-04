Reyer stellare, settima vittoria di fila e Varese ko al Taliercio

Reyer stellare, settima vittoria di fila, quarto posto con l'aggancio a Sassari, Openjobmetis domata (92-81) e frenata nella sua disperata rincorsa verso la salvezza. Reyer senza Mokoka e Watt, Varese senza Reyes, prima della partita sono stati premiati dal presidente Federico Casarin con la maglia celebrativa dei 150 anni Massimo Guerra e l’ex play-guardia Rodolfo Rombaldoni, tra i protagonisti della promozione in LegaDue nel 2008.

Partenza sprint di Parks (23 punti alla fine) con 6 punti (8-5), ritmi vertiginosi delle due squadre, la prima mossa tecnica è di Matt Brose che toglie Owens inserendo Caruso, cercando di tamponare lì esuberanza sotto canestro di Tessitori (14-8). Il primo allungo della Reyer è azzerato dalle due triple di Brown e Woldetensae (14-14).

Varese molto aggressiva, in bonus dopo una manciata di minuti. Cala la lucidità in attacco della Reyer, Spissu e Moraschini rilevano Granger e Bramos, C’è elettricità in campo, durerà fino alla fine (Brooks espulso, 4 falli tecnici). Falli a raffica, anche Venezia esaurisce il bonus. Nel finale della frazione si vede il duello tra i fratelli De Nicolao. Ottimo impatto di Moraschini sul match (21-18), sulla sirena arriva il +5 di Spissu (23-18).

CARICA TEX

Tessitori torna in campo all’inizio della seconda frazione e allarga lo strappo dal perimetro (26-18), Varese è in partita, Ross e Brown dimezzano in un amen lo scarto (26-22), tanto che Spahija si rifugia subito nel time-out. Brooks replica a Woldetensae dall’arco (31-25), poi Tessitori trasforma in oro un rimbalzo offensivo (33-25). La tripla di Andrea De Nicolao spedisce Varese a -9 (36-27), ma Caruso ha una mano vellutata anche dal perimetro (36-30). Squadre che viaggiano sempre a mille all’ora, possessi che aumentano azione dopo azione, Tessitori è immarcabile dentro l’area colorata (13 punti, 42-32), Ross è un folletto imprendibile (13 punti, 42-36).

SUPERPARKS

Tessitori riparte scatenato: canestro (44-36), assist per Parks (46-36), fallo in difesa subito da Owens. Venezia decolla (48-36) sull’invenzione do Parks, l’Openjobmetis è aggrappata sempre a Ross (48-39). Delirio al Taliercio sul contropiede finalizzato dalla schiacciata volante di Parks (52-39), che nei primi 4’ del quarto sale a quota 16 con 8 punti consecutivi. Rilassamento della Reyer, Brown imbuca 6 punti di fila (55-46), Caruso accorcia ulteriormente (55-48) prima dei due liberi… liberatori di Willis (57-48). Sale la tensione, tecnico a Brown, tecnico a Spahija (57-50), sale in cattedra Willis, animi sempre più “accesi”, doppio tecnico all’ex Badalona e a Johnson per scaramucce reciproche. Quarto chiuso da Brooks (63-53).

TRIPUDIO

Johnson accende l’ultima frazione (63-58), la replica arriva da capitan Bramos (70-58), ma fondamentale la presenza sul parquet di Jeff Brooks. Spettacolo al Taliercio, in delirio sulla tripla di Willis che spedisce Varese a -17 (75-58), Tessitori (20 punti) allarga il break di 14-0 (77-58).

Varese si aggrappa alle triple di Ross (25) e Brown, troppo poco (79-64) per contrastare la supremazia della Reyer, arriva anche la stoppata di Bramos su Brown (82-64), Venezia anche a+20 (85-65). Openjobmetis in disarmo, Reyer in fiducia, con tutti i suoi protagonisti, ecco la tripla di Tessitori per il +22 (90-68). Animi sempre accesi, arriva anche l’espulsione di Brooks per una reazione su Caruso a 1’17” dalla fine con Varese che limita i danni.