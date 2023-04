Umana monumentale, domina Schio (76-51) e conquista la “bella”

Umana monumentale, Schio annichilita (76-51), martedì la truppa di Mazzon salirà all’ombra del Pasubio per cercare di strappare il pass per la finale scudetto. Una lezione di basket da parte dell’Umana, di fronte a un pubblico straordinario (oltre 2.500 spettatori), la Famila (17/58 dal campo) si sgretola al cospetto del “muro” invalicabile di Shepard e compagne.

Santucci (16 punti, 5 assist) straordinaria sui due lati del campo, doppia doppia per Kuier (17+10) e Shepard (14+11), Pan in crescita (10 punti) Umana senza Fassina (schiena bloccata dopo gara-1), Famila sempre senza Ndour con Sventoraite nel roster.

Prima del derby, standing ovation per Mery Andrade, ex capitana e 4 anni in orogranata (130 partite con una Coppa Italia e una Supercoppa vinte, finale scudetto contro Taranto e prima partecipazione di Venezia all’Eurolega) premiata da Roberto De Zotti per i 150 anni della Reyer. Mazzon parte col doppio play (Yasuma e Santucci, che prende in consegna Mabrey), la giapponese infila i primi 5 punti dell’Umana (7-2), su Howard va Madera, ma l’americana piazza 8 punti con sorpasso (9-10) delle tricolori.

La prima mossa di Mazzon è inserire Delaere per Madera e la belga limita Howard, poi aumenta il peso specifico con Cubaj per Kuier (12-10). Howard va già in doppia cifra con i tiri liberi dell’ennesimo aggancio (14-14), sono le palle perse (6) a impedire all’Umana di staccare Schio (18-16). Due punti sono pochi, statistiche impietose con la Famila (3/18 dal campo, ma 9/11 nei liberi, 7/9 la Reyer in azione).

Dikaioulakos riparte con Mabrey e Mestdagh insieme sul parquet, c’è il timbro di Kuier sull’allungo dell’Umana (23-16), Shepard firma anche il +9 (25-16), ma Venezia sciupa troppe occasioni per allargare lo strappo e Howard punisce dall’angolo (25-19), interrompendo il lunghissimo digiuno su azione delle tricolori. Mazzon richiama all’ordine la sua squadra, che ritorna a difendere e a macinare gioco in attacco con Shepard, Pan e Kuier che allargano nuovamente il solco (35-24), finale di quarto con Santucci devastante (40-28).

Due quarti monumentali dell’Umana. Si alza l’intensità al ritorno in campo, aumentano le palle perse, segnano solo Mabrey e Santucci (42-30) nei primi 3’. Santucci replica dall’arco alla tripla di Sottana (45-33), aumentano i decibel al Taliercio (record stagionale con 2.511 spettatori), Kuier spedisce Schio a -15 (48-33), grande difesa di capitan Pan su Howard (52-37).

Il frontale di Kyes rianima la curva orange (52-40), con Yasuma che “brucia” in entrata Sottana per il +14 (54-40) alla terza sirena. Mazzon rimette Santucci, ma subisce un duro colpo da Crippa e la play deve riuscire (54-42), Yasuma sale però a quattro falli.

Schio passa a zona, Delaere la punisce dall’arco (59-44), costringendo Dikaioulakos all’ennesimo time-out. Adesso è battaglia su ogni angolo del campo, ne fanno le spese Sventoraite e Yasuma che escono per 5 falli (62-46), la tripla sulla sirena di Pan spedisce la Famila a -17 (65-47), Kuier affonda il coltello nella ferita orange (67-48) con 4’42” da giocare.

Verona prova a rilanciare la Famila, Pan replica dal perimetro (70-51). Schio in affanno, Dikaioulakos prova anche la carta Penna, la tripla frontale di Kuier fa scorrere i titoli di coda (73-51), Umana che inizia a giocare con il cronometro. Taliercio in ebollizione, è la resa di Schio.