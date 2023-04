Dolce rimonta e il Venezia si mangia il cannolo. Palermo piegato al Penzo 3-2

Ospiti in vantaggio al 6’ su una dormita della difesa. Pareggio al bacio di Johnsen al 21’, poi Pohjanplo su rigore al 58’. Al 62’ tridente del Venezia e Tessman non perdona. Rigore generoso per i rosanero nel finale. Ma in laguna arrivano 3 punti d’oro

Giuseppe Malaguti.