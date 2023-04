Impresa della Reyer: vince al Forum (76-73) contro Milano

Nella notte di Dan Peterson, la Reyer espugna il Forum (76-73) con una prestazione maiuscola. Dopo metà partita all'inseguimento dell'Olimpia Milano, il quintetto di Spahija concede solo 33 punti a Napier (23 punti) e compagni dopo l'intervallo lungo, conquistando un successo pensantissimo in ottica playoff.

Una prova difensiva superba contro una squadra di Eurolega, battuta due volte in questa stagione dalla Reyer, dove ha esordito con buoni risultati il francese Mokoka, preferito a Ray. Vittoria di squadra, ma ancora una prova sontuosa di Tessitori (16 punti), l'anima della Reyer, con Parks (8 punti, 12 rimbalzi) e Granger (12 punti) ad esaltarsi, Willis (16) e Brooks essenziali.

Inizio con Voigtmann incisivo (7-3), in mezzo la tripla di Willis. Reyer poco presente in difesa (12-3). Dopo il time-out di Spahija, va sul parquet Tessitori al posto di un poco presente Watt, che si fa sentire in attacco (12-6), sbloccando Venezia.

Ritorna in campo anche Marco Spissu, due liberi di Hall spingono il quintetto di Spahija a -11 (17-6). A 2’41” dalla fine del tempo esordio in Italia di Mokoka, buon impatto offensivo (17-9) con l’ex Brooks che infila l’ultimo canestro della frazione (22-15).

Messina trova sempre protagonisti diversi, Pangos in avvio, Napier alla fine della seconda frazione, quando la Reyer inizia finalmente a difendere meglio. Tessitori colpisce anche dall’arco (25-17), Hines fa sentire stazza e muscoli (28-20), piano piano Venezia risale la corrente (31-27) con il canestro su rimbalzo offensivo di Willis.

Ultimi 2’14” nel segno di Napier, imprendibile nelle accelerazioni sotto canestro, anche se Granger riporta la Reyer a -3 (33-30). Milano vuole di più la vittoria, ancora Napier (35-30), Watt (0/4 a metà gara) fallisce una facile conclusione da sotto misura, in 4” Napier (13 punti, 5/6 dal campo) arriva a metà campo, tiro e tripla (40-31).

La Reyer rientra con la “faccia cattiva”, dopo l’ennesimo canestro di Napier, inizia la rimonta, anche perché si arma la mano di capitan Bramos (44-41). E’ una Reyer monumentale in difesa, Milano realizza 12 punti, Parks carica a mille i compagni, Granger alza i ritmi, in attacco, ma anche in difesa, impedendo ai piccoli di Messina di correre, l’inerzia è passata dalla parte veneziana.

Si accende Granger, doppia tripla e sorpasso (49-51). Milano in confusione, Willis accompagna l’allungo orogranata nei secondi finali della frazione (52-58).

Ultimo quarto appassionante, cinque punti di Napier illudono Milano (57-60), dopo il +8 iniziale di Parks (52-60). Tessitori lotta con Melli (59-61), replicando anche dall’arco a Napier (62-67), poi Granger dalla lunetta timbra il +7 (62-69). L’Olimpia reagisce, non vuole perdere, Hall e Shields riaprono la contesa (67-69) con 1’39” dalla sirena. Dopo aver litigato a lungo con il ferro, Spissu imbuca la tripla più pesante della serata (67-72) a 1’20” dalla fine.

Gara intensissima, mai finita, segna Hines (69-72), Milano fallisce due triple aperte con Hall e Napier, poi Spissu serve il solitario Parks (69-74). La Reyer sente il profumo della vittoria, ma 15” sono lunghissimi. Sbaglia Napier, rimbalzo offensivo di Hines, tripla di Shields (72-74) con 6” da giocare. Time-out di Spahija, Venezia riparte nella metà campo tricolore, fallo immediato di Melli su Willis, l’ex Badalona è glaciale (72-76). Parks manda in lunetta Napier con 2” sul cronometro, Messina schiera tutti i suoi lunghi per afferrare il rimbalzo dal libero volutamente sbagliato, palla che viene però afferrata da Brooks.