Reyer, sotto canestro non si passa di fronte ai lunghi di Badalona. I catalani si impongono 74-80

Badalona passa al Taliercio (74-80), al termine di una partita combattuta con la Reyer che ha ribattuto colpo su colpo, sconfitta che fa scivolare Venezia al quinto posto nel girone A, spagnoli invece ancora in corsa per il primo posto.

Spissu non recupera (distorsione alla caviglia destra a Sassari), Moraschini ritorna nel roster, Badalona al completo. Gara molto fisica con la Juventut che punta su Ellenson e Birgander sotto canestro.

L’ex Willis apre la sfida, poi la Reyer difende, ma soffre a rimbalzo sotto il proprio canestro, tanto che Badalona vola via (6-11). Spahija inserisce Tessitori per Watt, gara costellata di falli, Reyer imprecisa dalla lunetta (10-13), gara che si accende all’improvviso (16-18), parità alla prima sirena (20-20) con la stoppata di Bramos a Tomic. Arbitraggio che si smarrisce all’inizio del secondo quarto, Brooks fallisce due “rigori”, Tomic no (23-26), botta e risposta dall’arco tra Ribas e De Nicolao (28-29).

De Nicolao e Parks si gravano di 3 falli, spagnoli che scappano (28-37), troppi tiri aperti falliti, Granger prova a scuotere i compagni (30-37), Watt ricuce lo strappo spagnolo (34-38). Ellenson riprova a spaccare la partita (34-43), Willis e Watt provano a tenere a galla Venezia (42-47), Feliz non capitalizza l’antisportivo di Ray, ritornato sul parquet per far riposare Moraschini, ma è Tomic a imperversare in attacco (44-53), con Watt a ripagarlo sul fronte opposto. Ray fa commettere il quarto fallo a Tomic (49-53) la Reyer ritorna in corsa con Tessitori (51-53). Dopo il time-out di Duran, la Reyer subisce l’uno-due di Birgander (51-57) con Ray che piazza la tripla del -4 (55-59) prima della terza sirena.

Ultimo quarto che si incendia subito per i passi (dubbi) fischiati a Tessitori con canestro annullato, e successivo tecnico (quinto fallo) al centro orogranata. La Reyer risale (60-63), altro antisportivo, questa volta a Granger (60-66), Venezia c’è, tripla di De Nicolao (63-66), Willis fallisce l’aggancio, Ellenson punisce (63-72) due volte dal perimetro. Il quintetto di Spahija reagisce ancora (67-72, 70-76), Badalona però ha il match in pugno (70-78), con Guy e Feliz che congelano il vantaggio dalla lunetta.