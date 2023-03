Basket Eurocup Women, l’Umana Venezia si sgretola contro il Galatasaray

Turchia amarissima per l’Umana che crolla al cospetto del Galatasaray (49-74) nella seconda parte della semifinale di Eurocup. Due quarti giocati alla pari (avanti 25-24), altri due alla mercè del quintetto turco che ha ipotecato l’approdo alla finale. Limitata Shepard (20 punti), Yasuma (0/4) e Delaere (0/3) mettono insieme un punto, Kuier chiude con 3/11 dal campo, troppo poco per reggere una partita intera.

Il Galatasaray ha preso il sopravvento e l’Umana si è “dimenticata” che stava giocando un confronto su due partite, tremendo il parziale della seconda parte dell’incontro (50-24). Fassina (problemi alla schiena) è nel roster, ma giocherà una manciata di secondi, come Cubaj. Nell'altra semifinale Lyon di misura (84-80) su Villeneuve d'Ascq. Mazzon decide di partire con Santucci al fianco di Yasuma, l’Umana non “vede” il canestro, fallendo le prime 6 conclusioni dal campo, il Galatasaray prova a involarsi (8-2), segna solo Shepard dalla lunetta (8-4). L’americana controlla con astuzia la gigantesca McCowan, il primo canestro su azione delle orogranata arriva dopo 5’24” con Santucci (8-6). Il quintetto turco, però, fatica ad accelerare, la difesa dell’Umana è molto reattiva e Venezia si riavvicina (10-9) con le incursioni di Shepard.

Due palle perse da Pan e Santucci accendono le giallorosse (14-9) con Durur che “regala” un libero a Delaere facendosi fischiare tecnico (14-10). Cubaj fa rifiatare Shepard (13 punti a metà gara), Kuier non si accende (16-10), mentre Villa porta ossigeno all’attacco orogranata, Galatasaray agganciato (16-16) da Pan e Santucci. Il break veneziano si amplia (10-2) tanto che l’Umana si trova avanti di 4 punti (16-20).

Durur trova un paio di invenzioni di Alben, anche se Pan fallisce entrambi i liberi per l’antisportivo fischiato a Stevens. Umana anche a +5 (18-23, 20-25), attacco che si spegne negli ultimi 2’, ma il Galatasaray trova solo due canestri di McCowan (24-25). Squadre senza mira dall’arco: Galatasaray 0/10, Umana 0/8,. Santucci apre il terzo periodo rubando palla e volando in contropiede (24-27), ma poi ci “accende” la lituana Nicickaite, che timbra 10 punti nel quarto, infilando le prime triple del Galatasaray (33-29). Umana che non riesce più a servire Shepard, scivola lontana (39-31). Time-out di Mazzon, tripla di Villa e canestro di Santucci (39-36), finale ancora spento delle orogranata con il Galatasaray, trascinato da Prince, che scappa a +9 (45-36).

Inerzia ormai nelle mani delle turche, l’Umana è svuotata, senza idee in attacco (50-36), tocca alla più giovane, Villa (11 punti), provare a scuotere le compagne (50-40). Inutilmente. Seconda parte del quarto un “calvario” per l’Umana, McCowan e compagne piazzano un break di 18-4 (68-44), interrotto da uno dei pochissimi acuti di Kuier, ma Venezia sprofonda anche a -28 (74-46), prima della tripla finale di Shepard.