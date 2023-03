Una Reyer supersonica annienta (+16) il Bursaspor davanti ai suoi tifosi

Reyer supersonica in Turchia, capitan Bramos “mostruoso” (24 punti, 7/10 dall'arco), Granger leader assoluto (18 punti, 8 assist, 37' in campo nonostante i problemi degli ultimi giorni) e ultimo quarto perfetto (26-9) del quintetto di Spahija che adesso può puntare al terzo posto nel girone.

Reyer quasi impenetrabile nella seconda parte del match (26 punti concessi ai turchi, dopo averne incassati 29 nel solo primo quarto). Il Bursaspor è sceso in campo con la qualificazione matematica agli ottavi di finale in tasca, dopo la sconfitta di martedì sera di Cluj-Napoca a Badalona. Reyer in Turchia con un roster rimaneggiato per le assenze di Spissu e De Nicolao, le condizioni non ottimali di Granger e Moraschini, che rimarrà in panchina. Il play uruguaiano parte comunque in quintetto, e sarà fondamentale, con Bramos, Parks, Willis e Watt.

Avvio aggressivo dei turchi, primo quarto che viaggia a strappi con il Bursaspor che mette insieme anche 6 punti di vantaggio in più occasioni (8-2, 16-10, 29-24), ma la Reyer ha sempre la forza di reagire. Needham si conferma cecchino micidiale, Bitim dotato di qualità eccelse, sul fronte opposto Watt risponde ad Auguste.

Parks fallisce sul 21-20 il canestro del sorpasso, che precede l’antisportivo a Bramos, capitalizzato dal Bursaspor con i liberi di Bitim e la tripla di Dudzinski (26-20), Reyer sotto di 5 punti alla prima sirena (29-24). Con queste percentuali, il destino del match sarebbe segnato, la Reyer si rinchiude a riccio, Granger apre l’8-0 completato da Tessitori che rovescia il punteggio (29-32).

Adesso i turchi faticano, Alimpijevic ruota i suoi giocatori, ma le percentuali calano vistosamente. Il match viaggia sui binari dell’equilibrio, Spahija concede minuti anche a Chillo, Brooks riporta avanti Venezia (33-35), poi tocca a Bramos (37-38) con Parks che impatta a quota 41 e Reyer sotto di 2 punti a metà gara (47-45), Bitim (15), Auguste (12), Needham (11) e Granger (11) in doppia cifra.

Spahija vuole maggior concentrazione in difesa, il Bursaspor non riesce ad accelerare e la Reyer rimane incollata ai turchi, guadagnandosi anche qualche vantaggio (47-48, 53-54, 56-57), poi Ray e Bramos scavano 5 punti di margine (57-62). Dal possibile +7 (due liberi falliti da Tessitori), la Reyer viene riagganciata dai turchi (62-62).

Dettagli negativi per Venezia (due falli in attacco di Granger e Ray e due palle perse dagli stessi “attori”) impediscono di rimanere avanti (64-63). Apertura di ultimo quarto, due stoppate di Brooks, tre triple di Bramos (7/9), Reyer in volo (66-72). Alimpijevic è costretto a ributtare dentro Needham gravato di 4 falli, la difesa orogranata è un "muro", Bramos e Watt confezionano il +8 (71-79) a 3’15” dalla fine.

L’ultimo acuto dei turchi è di Bitim (73-79), poi la Reyer dilaga con la tripla di Willis che mette in ginocchio il Bursaspor (73-82), poi affossato dai 7 punti finali di Granger.