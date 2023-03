Basket femminile, Umana extraterrestre: batte la Schio tricolore rialzandosi all’overtime

Impresa Umana, stesa la Famila tricolore (73-72), dopo un derby appassionante, dominato dalla squadra di Mazzon, ma risolto solo all’overtime. Reazione da grande squadra dopo il “passaggio” a vuoto con la Segafredo. Mazzon deve rinunciare a Fassina, schiena ancora bloccata da domenica, Famila con Mabrey, Howard, Sventoraite e Ndour come pacchetto straniero. Partenza contratta con Kuier e Howard incisive in attacco (4-4), Mazzon spedisce Santucci sulle piste della micidiale Mabrey, pochi centimetri e tripla mortifera (4-7), ma l’Umana c’è, è presente, vola in contropiede (10-7). Umana che scappa (14-7), Delaere (10 punti) si esalta (19-7), break di 15-0 sulle tricolori. Frazione chiusa dalle triple della belga e di Sottana (22-12). Primo quarto impeccabile del quintetto di Mazzon.

Dikaioulakos si gioca anche la doppia carta Bestagno-Sventoraite all’inizio del secondo quarto. Santucci e Shepard spediscono Schio a -14 (26-12), Villa fallisce un “rigore”, la Famila risale la china (28-20), approfittando di qualche palla persa dalle orogranata, Mabrey riesce a colpire liberandosi dalla marcatura (30-24). La “stella” Wnba sale rapidamente a 12 punti (33-26), Umana che trova in Kuier il braccio armato in attacco (35-28), dopo che Schio sembra aver trovato le contromisure per arginare Shepard. Famila sotto di 9 punti all’intervallo lungo (37-28), tenuta al 29,7% dal campo (11/37).

Al ritorno in campo Schio alza l’intensità difensiva, Umana in sofferenza in attacco (37-32), Shepard rompe il digiuno orogranata, si alza la temperatura sul parquet, Mabrey è la più “calda”, tecnico trasformato da Delaere (40-32). L’americana scala in panchina, sale in cattedra Kuier (47-38), la Famila inizia a fare la voce grossa sotto canestro con Keys, Bestagno e Ndour (49-47), mentre l’Umana trova pochi spazi con Shepard a riposare in panchina. Non a caso è il centro di Mazzon a far respirare Venezia nell’ultimo minuto (53-47).

Botta e risposta all’inizio dell’ultimo quarto (57-51), Santucci porta più intensità, Umana che evita l’aggancio tricolore (57-51), provando nuovamente ad allungare (62-53). E il tempo scorre. Si entra negli ultimi 3’ con il quintetto di Mazzon avanti di 7 punti (62-55). Mabrey manda in lunetta Santucci (67-57), poi Howard capitalizza un rimbalzo offensivo (64-60), un libero di Mabrey e l’ennesima tripla di Howard impattano (64-64) con 45”7 da giocare. Tripla di Delaere sul ferro, sbaglia Schio, tripla di Villa ancora ferro. Over-time. Scatto Umana (68-64), Schio costretta a inseguire (72-66), complice anche l'antisportivo di Howard, ultimi secondi palpitanti: tripla di Mabrey (72-69), l'Umana non trema, la Famila risale comunque a -2 (72-70) a 8" dalla fine. Shepard trasforma un libero (73-70) a 5" dalla sirena, Mabrey entrambi, ma sulla rimessa Villa scappa verso il trionfo.