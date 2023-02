Venezia, l’obiettivo è riempire il Penzo. Contro il Cagliari una sfida “tosta”

Il Venezia prova a fidelizzare sempre più i tifosi e consentire loro di conoscere i loro beniamini. Dopo le 150 presenze registrate martedì scorso allo store M9 di Mestre, mercoledì 22 si replica, stavolta a Rialto a Venezia. Intanto è aperta la prevendita dei biglietti per la gara di sabato contro il Cagliari: da viale Ancona ci si augura che il pubblico possa essere quell’uomo in più per portare a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza.

Incontro per riempire lo stadio

Dopo Mestre, ora tocca al centro storico di Venezia. Infatti, la società ha deciso di far incontrare i giocatori, vecchi e nuovi, anche per avere un contatto con la squadra, poter firmare autografi, farsi dei selfie.

Tutto crea entusiasmo e in queste settimane delle iniziative in tal senso non saranno isolate. Stavolta l’appuntamento sarà per mercoledì 22 alle 18.30, al Venezia Store di Rialto ci sarà un momento conviviale in collaborazione con Football Manager.

Saranno messi in vendita, a un prezzo speciale, prodotti in edizione limitata con la terza maglia, in versione gara, di Joel Pohjanpalo e Francesco Zampano.

I due giocatori saranno presenti in negozio per incontrare gli appassionati e potrebbe essere l’occasione per rendere speciale una maglia o un altro accessorio del Venezia. I due sono tra i protagonisti dell’ottimo momento arancioneroverde: il finlandese è uno dei migliori marcatori del campionato con nove reti e, a parte l’episodio del doppio-tocco nel rigore a Pisa, è senza dubbio uno dei trascinatori.

Zampano, invece, è stato uno dei migliori sin da subito, adattandosi a destra o sinistra con la massima disponibilità e con lo stesso (ottimo) rendimento. Intanto gli allenamenti sono ripresi al Taliercio; contro il Cagliari non ci sarà di sicuro Tessmann squalificato, mentre sarà ancora difficile rivedere il capitano Modolo, almeno in panchina.

Tifosi: entrata gratis per under 14 accompagnati

Sono previsti anche dei pacchetti hospitality ma qui il costo sale dai 110 ai 75 euro. Da ricordare che chi acquista biglietti, ha diritto al trasporto pubblico gratuito con direzione stadio. Non solo; Venezia-Cagliari rientra tra le partite dov’è previsto l’ingresso gratuito, nei settori di curva sud “Groppello”, curva nord “local” e distinti “Solesin”, ai minori di anni 14 accompagnati da un adulto pagante tariffa intera.

Il biglietto omaggio dovrà essere emesso assieme a quello a tariffa intera solo allo Store M9, allo Store di San Marco e ai botteghini dello stadio il giorno gara che apriranno alle 12.

Bambini in campo con i giocatori

Sempre in occasione della gara di sabato, la società farà scendere in campo, al momento dell’ingresso delle squadre, i primi tre bambini che scriveranno a biglietteria@veneziafc.it. I candidati dovranno essere nati tra l’1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016 e avere un’altezza tra i 120 e i 140 centimetri.