Per la Reyer in Lituania l’ennesima beffa (84-87) all’ultimo secondo

Reyer, altro finale amaro, punita sulla sirena anche dal Lietkabelis (84-87), come era accaduto a Badalona. Ancora una sconfitta in volata, questa volta con Tucci in panchina, aggancio in classifica (7 vinte, 7 perse) da parte dei lituani, stesso scarto del Taliercio. Morris (28 punti) fa meglio del Taliercio (25), ancora un vantaggio ampio (49-60) non gestito, con il play americano a segno a 1”3 dalla sirena da almeno 9 metri e una buona difesa di Granger.

Partita "immacolata" di Willis (7/7, 14 punti), quasi di Watt (19, 8/11), infortunio a Brooks che sarà rivalutato al rientro in Italia. Popovic apre la sfida, poi salgono in cattedra Willis, ispirato da Spissu, con un paio di schiacciate e Watt (2-8). Morris (che 7 anni fa giocava in Serie C Gold a Civitavecchia) è ispirato, doppia tripla in fila, Venezia perde un paio di palloni tramutati in canestri dai lituani (12-10). Willis limita l’ex Orelik (out dopo l'intervallo per un fastidio alla schiena).

Parks infila 7 punti consecutivi (20-19), in mezzo la prima e unica tripla di Orelik. Tessitori fa respirare Watt, si fa sentire sotto canestro, poi Moraschini replica a Goloman dalla lunetta (27-27) con Granger a chiudere la frazione (27-28).

REAZIONE

Avvio di secondo quarto disastroso della Reyer, che incassa un break di 9-0 in 3’03” dai lituani (36-28). Tucci ferma il gioco, la Reyer rientra più reattiva con l’invenzione di Brooks e il canestro da sotto di De Nicolao (36-32). Venezia aggressiva in difesa, Parks e Brooks fanno sentire il loro atletismo, Watt schiaccia in faccia al suo avversario, Parks lo imita allungando il break di 10-0 (36-38) con relativo sorpasso. Reazione da grande squadra. c’è spazio anche per Chillo, Watt è presente in attacco, ma la differenza la fa ancora Parks (43-46) con 11 punti realizzati a metà gara.

ALLUNGO

Morris riprova ad accendere il Lietkabelis, ma la Reyer alza l’intensità in difesa, Bramos infila la tripla che lancia il quintetto di Tucci (47-57), ma è in difesa dove la Reyer costruisce l’allungo (47-57) con Morris l’unico a segnare nel Lietkabelis.

La tripla di Granger spinge la Reyer anche a +11 (49-60), poi Morris e Kullamae infilano due triple che riavvicinano i granata lituani (55-60). La Reyer tiene con i liberi di Granger e il “siluro” di Spissu (60-67), un paio di forzature offensive di Parks consentono al Lietkabelis di riavvicinarsi (64-67).

BEFFA

Willis è infallibile (7/7 dal campo), Tessitori (condizionato da fastidi intestinali accusati di notte) e Goloman “giocano” a chi fa più falli in pochi secondi, l’ex Bologna deve però uscire per il quinto. La Reyer regge la forza d’urto, ma il Lietkabelis rientra dalla lunetta (76-78), torna Granger e segna subito (76-80), Popovic e Morris però riagganciano gli orogranata (80-80) con Venezia più “aperta” in difesa.

Ultimi 3', Venezia avanti con Watt (80-83), sorpasso di Morris (84-83), poi Spissu sbaglia dal perimetro, Watt fa 1/2 dalla lunetta (84-84), infine la beffa di Morris (6/7 dall'arco) e non riesce l'aggancio a Bramos.