Neven Spahija è il nuovo coach della Reyer: guiderà la squadra contro Pesaro

Neven Spahija è il nuovo allenatore dell'Umana Reyer Venezia. Il sessantenne tecnico di Sebenico, ultima stagione in Spagna al Baskonia, prende quindi il posto di Walter De Raffaele, esonerato domenica pomeriggio dopo la sconfitta casalinga contro Brindisi.

Spahija attenderà domani il ritorno della squadra dalla trasferta europea in Lituania e domenica esordirà in campionato contro la Carpegna Pesaro nel "derby" contro Jasmin Repesa. Tecnico carismatico e di grandissima esperienza, ha vinto 8 titoli nazionali in Croazia (due con il Cibona Zagabria), Slovenia (Krka Novo Mesto), Spagna (Baskonia), Lituania (Rytas Vilnius), Israele (due con il Maccabi tel Aviv) e Turchia (Fenerbahce).

Ha vinto l'Eurocup nel 2019 con il Valencia e la Lega Baltica con il Rytas Vilnius nel 2006. Ha guidato la nazionale croata dal 2001 al 2005, partecipando a due edizioni degli Europei. E' volato sia negli Stati Uniti con il ruolo di viceallenatore agli Atlanta Hawks dal 2014 al 2017 e poi ai Memphis Grizzlies dal 2019 al 2021 sia in Cina agli Shanghai Sharks.

Per Spahija è anche un ritorno in Italia visto che si è seduto sulla panchina di Roseto nella stagione 2004-2005 in Serie A (settimo posto in regular season ed eliminazione nei quarti per mano della Fortitudo Bologna).