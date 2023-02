Reyer, ora è crisi vera: con l’Happy Casa di Vitucci arriva la quarta sconfitta consecutiva (75-76)

Ancora una sconfitta in volata (75-76) per la Reyer, Brindisi esulta, alla terza vittoria di fila, per il quintetto di De Raffaele è il quarto stop consecutivo in campionato. Pesa la decisione degli arbitri a 4’19” dalla fine sul +4 con il fallo antisportivo comminato a Spissu.

Prima della partita premiati Lorenzo Carraro e Francesco Vitucci nell’ambito dei 150 anni della Reyer. Moraschini e Bramos in quintetto con il primo sulle tracce di Reed, dominatore della gara d’andata. Watt parte meglio di Perkins (6-4), la Reyer allunga (14-8) con Spissu (tripla) e Willis (2+1), prima di subire la reazione dell’Happy Casa (14-12). L’accelerata di Spissu (19-14), che infila 10 dei 19 punti della Reyer nel primo quarto, viene vanificata dalle palle perse (5) in attacco dagli orogranata (19-17), con Reed quasi in doppia cifra (9 punti).

Harrison aggancia Venezia (19-19) in apertura di secondo quarto, Bayehe il sorpasso (20-21) con la Reyer a secco per oltre 3’, il primo canestro su azione arriva dopo 3’45” con la tripla di Granger (25-23). Squadre che faticano in attacco, qualità del gioco modesta (25-27), Spissu e Watt sono gli unici finalizzatori della Reyer (31-28), che prova a scappare nel finale del quarto (38-31) con Brooks e Willis.

Reyer a secco al ritorno in campo, Perkins no (38-35), ci pensano Moraschini e Spissu a firmare il +9 (44-35). Reed torna in panchina con un dito dolorante, Tessitori è “presente” in attacco, Reyer a +12 (51-39).

Ma Bowman dalla lunetta e Mezzanotte dall’arco accorciano il passivo (51-46). Nel suo momento migliore la Reyer si disunisce improvvisamente, sale il nervosismo e Brindisi piazza un micidiale 15-0 (51-54) completato ancora da Mezzanotte dall’arco, De Nicolao ci mette una pezza (54-54 al 30’).

E’ sempre il play di Camposampiero a tirare fuori la Reyer dal tunnel, seconda tripla (59-58), gioco e assist (66-60), insieme agli altri “pretoriani” di De Raffaele (Bramos, Brooks e Watt). Venezia prova a serrare le maglie, contropiede di Willis (68-64). A 4’21” episodio cruciale, da un fallo di Bowman su Spissu, l’instant replay spinge la terna a fischiare l’antisportivo al play sardo.

Decisione che costa 5 punti alla Reyer (68-69), Granger fallisce un “rigore”, ancora Lamb (68-71), Venezia va in tilt (68-74) dopo la decisione degli arbitri (break di 10-0 dell’Happy Casa). Finale incandescente., Brindisi a +7 (69-76), poi la rimonta della Reyer (75-76) con Spissu che si fa soffiare il pallone da Burnell nell’ultima azione con 11”1 da giocare.