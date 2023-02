Esonerato De Raffaele, il coach livornese paga le 4 sconfitte di fila in campionato della Reyer

“L’Umana Reyer comunica che coach Walter De Raffaele è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore. La società ringrazia Walter per questi tredici anni di successi e gli augura le migliori fortune professionali. La squadra è stata momentaneamente affidata all’assistant coach Gianluca Tucci”

Con questo stringato comunicato, diffuso alla stampa alle 16.36, la società orogranata ha comunicato l’esonero dell’allenatore che le ha fatto vincere due scudetti, una Coppa Italia e una Fiba Europe Cup.

A far precipitare la situazione è stato l’ennesimo ko, oggi nel lunch match contro Brindisi. Una gara che saldamente in mani a Spissu e compagni, ma che poi poi è stata buttata via.

Negli ultimi tempi il coach livornese, che aveva appena festeggiato le 400 panchine da capoallenatore della Reyer, aveva più di un giocatore contro di lui.

Oltre a Freeman e Sima, che avevano chiesto (e ottenuto) di andarsene da Venezia, anche Granger oggi ha avuto più di un battibecco con il coach livornese.

De Raffaele era arrivato alla Reyer nel 2011 come vice di Andrea Mazzon. La “pazienza” della proprietà si è esaurita di fronte all’incapacità di far reagire una squadra

piatta, scoraggiata, nervosa e poco lucidità.

De Raffaele, capo allenatore dal febbraio 2016 quando subentrò a Carlo Recalcati, chiude quindi con 403 presenze da head coach la sua esperienza in laguna.

Nell’ultimo anno e mezzo i risultati sono stati

decisamente deludenti, soprattutto in questa stagione con un investimento sopra le righe da parte della proprietà.

Seduto oggi sul parterre c’era il commissario tecnico azzurro Gianmarco Pozzecco, che però è andato via prima di metà partita.