Reyer, che disastro: a Scafati arriva la terza sconfitta di fila

Reyer ancora al palo (85-89), terza sconfitta di fila, ancora una partita persa in volata con Parks e Bramos che falliscono i tiri del sorpasso. Ancora un’incompiuta, ancora una partita dai mille volti, e l’incapacità di chiudere l’incontro quando l’inerzia era ritornata nella mani orogranata.

Recuperato Logan, dopo due settimane, Caja lo lancia subito in quintetto base, mentre De Raffaele punta su Parks insieme a Spissu, Granger, Willis e Watt, che torna nello starting five dopo aver lasciato spazio a Tessitori contro Cluj-Napoca. Dopo la tripla fallita da Willis, la Reyer gioca sistematicamente sotto canestro, tanto che Watt infila 6 punti e Thompson commette 2 falli in 2’44”. Sotto di 4 (10-6), la Reyer piazza un break di 10-0, aperto dalla tripla di granger e chiuso dal 2+1 di Willis (10-16). Caja inserisce Imbrò e il mestrino Rossato, Granger piazza la seconda tripla (12-19), poi Hannah fa il suo esordio nella Givova e nel campionato italiano, presentandosi con un assist per Perkins e la tripla del -4 sulla sirena (19-23), con “dormita” della difesa orogranata.

De Nicolao e Bramos entrano nel secondo quarto, poi Freeman, ma si scatena Okoye: l’ex Varese mette prima in difficoltà Brooks e poi Willis, ma sale in cattedra anche Rossato. Scafati più incisiva in attacco, Reyer che invece fatica a trovare soluzioni ottimali (25-25). De Raffaele intuisce il pericolo e chiama time-out dopo pochi secondi, ma l’inerzia è girata, Bramos (32-32) replica a Okoye (18 punti a metà gara, 4/6 dall’arco), Willis timbra dall’angolo l’ultimo sorpasso del quarto (34-35) perché poi Rossato (12 punti) e Okoye confezionano l’allungo giallo nero (41-35). Spissu rianima Venezia (41-38), ancora Okoye scatenato dall’arco, fino all’ultimo “mancino” di Watt (44-40).

Stone si fa vedere all’inizio del terzo quarto con la tripla del +7 interno (47-40), immediata la reazione della Reyer con Watt che spadroneggia e Willis che completa con Spissu il 9-0 del sorpasso (47-49). Si viaggia a sprazzi, gioco che non decolla, limitato Okoye, sale in cattedra Hannah (56-54). L’attacco della Reyer è nelle mani di Jordan Parks, l’ex Napoli non trova ostacoli nel finale del quarto e riporta la Reyer a-1 (64-63).

La vecchia guardia si accende: tripla di Bramos, assist in contropiede di De Nicolao per la schiacciata di Watt (64-68) in 41”. Caja trova triple pesantissime con Pinkins, troppo spazio della difesa orogranata, ma Watt porta Venezia a +5 (67-72). Scafati reagisce, doppia tripla di Pinkins e Rossato (70-72), la Reyer prova a scappare ancora (76-81), Givova che non cede (84-83) con Hannah e Pinkins determinanti. Si entra nell’ultimo minuto sul +1 per Scafati (86-83), segna Granger (86-85) in entrata a 52" dalla fine. Sbaglia Hannah, occasione d'oro per la Reyer, Parks fallisce, segna Stone un libero (87-85), Venezia a 5", la tripla di Bramos esce.