La Reyer lotta, ma alla fine deve arrendersi (79-86) alla capolista Bourg-en-Bresse

Assalto alla capolista fallito, Reyer ai piedi di Bourg-en-Bresse (86-79), complice un ultimo quarto sulle montagne russe. Gara a strappi della Reyer, Watt condizionato dai falli, super Floyd (24 punti) tra i francesi che dominano a rimbalzo (39-23), Willis, partita sontuosa (23), decisivo il 20-5 incassato dopo il 62 pari di Freeman.

Avvio disarmante della Reyer: prima la difesa si perde Chassang, poi incassa la tripla di Massenat, infine Watt “dorme” su Palmer, due liberi e Bourg-en-Bresse in fuga (7-0). De Raffaele richiama il numero 50 in panchina, gravato già da due falli in 1’23”, inserendo Tessitori, la Reyer si sveglia dal torpore, la scossa arriva proprio da “Tex” con 7 punti e un assist per Granger, anche se è capitan Bramos che apre il break di 14-0 che rovescia il punteggio (7-12).

Due palle perse (Granger e Spissu) rilanciano i transalpini che picchiano dall’arco con Julien e dalla media distanza con Palmer. Nuovo sorpasso (15-14) di Bourg-en-Bresse. Cala la precisione offensiva degli orogranata, tra i transalpini sale in cattedra Pelos, ma Willis replica dall’arco (20-19). Ultime azioni spettacolari: coast-to-coast con schiacciata di Willis (22-21), schiacciata di Pelos (24-21), tripla sulla sirena di De Nicolao (24-24), che “bagna” la trecentesima presenza con la Reyer.

COMPLICATO. Venezia va in “bambola” nella prima metà della seconda frazione segna solo Freeman (28-26), Parks fatica a entrare in partita, esaltandosi poi nella spettacolare stoppata su Pelos. Bourg-en-Bresse piazza una zona contro cui vanno a sbattere gli attacchi orogranata, Venezia segna con il contagocce, torna Watt, ma commette quasi subito il terzo fallo, non entrando in partita.

Le fiammate di Parks e Tassitori riporta sotto la Reyer (32-30), poi i francesi prendono il sopravvento con i guizzi di Floyd, che timbra 6 punti in rapida successione (38-30). Presenza sporadica di Moraschini in campo, dentro e fuori quasi immediato (2’40”), Chillo non incide, attacco orogranata impantanato, dopo Floyd, sale in cattedra Palmer (43-32).

Quando sembra in picchiata, la Reyer trova risorse insperate nel suo serbatoio: tripla frontale di Bramos (43-35), libero di Willis (43-36), palla recuperata e incursione di Spissu sulla sirena (43-38). Secondo quarto complicato, partita rimessa in piedi.

SORPASSO. De Raffaele si riaffida al suo centro al ritorno in campo, Reyer invalicabile, transalpini incapaci di trovare soluzioni produttive. Watt si sblocca dalla lunetta, Granger firma dal perimetro il sorpasso (43-45), Palmer capitalizza una palla rubata a Spissu (45-45), poi il play reagisce con la tripla, imitato da Granger (45-51). Parziale di 13-2 in 4’22” per Venezia.

Fauthoux si fa sentire nel time-out, Palmer e Brimah ricuciono lo strappo orogranata (51-51), nel mezzo Watt commette il quarto fallo ingenuamente, ancora panchina, dentro Tessitori. L’attacco della Reyer deraglia nuovamente, Bourg-en-Bresse allarga il break (55-51) con Floyd che diventa un teorema insoluto per la retroguardia orogranata.

De Raffaele fa rifiatare Spissu, Granger e Bramos, inserendo De Nicolao, Parks e Freeman, partita sempre in bilico (60-57).

CROLLO. Bourg-en-Bresse mette le mani sul match all’inizio dell’ultima frazione (69-62), De Raffaele ributta nella mischia Watt, insieme a Spissu, attacco orogranata che si smarrisce, dopo la tripla di Parks (60-60) e il piazzato di Freeman (62-62).

Ancora Floyd si scatena in attacco (73-64), torna anche Granger, break di 15-4 dal 62-62. Reyer che scivola anche a -15 (82-67), reazione tardiva negli ultimi 2’ (82-76). Due liberi di Palmer, 2+1 di Willis (84-79), mancano 14”, troppo pochi. Alla fine un’occasione persa.