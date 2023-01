Umana straripante (+21) su Sassari, si qualifica agli ottavi dell’Eurocup

Umana rovescia il Banco (83-61) e si qualifica agli ottavi di finale dell’Eurocup, dopo il -7 di Sassari, dove incrocerà le israeliane dell’Elitzur Holon che hanno travolto il Panathinaikos (75-56), bissando il successo dell’andata.

Partita al limite della perfezione dell’Umana che ha imbrigliato Carangelo (16 punti, ma 5/12 al tiro) e Holmes (13 punti, 5/21 dal campo), con quattro giocatrici in doppia cifra (Kuier 19 e 7 rimbalzi, Shepard 19 punti e 10 rimbalzi, Yasuma 16, Pan 11) e ben 25 assist distribuiti (Kuier 6, Yasuma 5, Villa 4).

Cubaj e Meldere (dovrà sottoporsi a un intervento alla gamba, a ore sarà presa una decisione sull'arrivo o meno di Giuditta Nicolodi) out, Santucci in panchina, ma solo per far numero.

Yasuma subito sulle tracce di Carangelo, l’ex capitana soffre la marcatura della giapponese. Makurat sorprende due volte la difesa orogranata (5-6), Yasuma suona la carica con la tripla che apre il break di 12-2 (17-8) che rovescia già lo scarto dell’andata.

Ma si gioca sul doppio confronto, primo quarto di grande intensità, Carangelo (0/4 dal campo) non riesce a disincagliarsi dalla presenza asfissiante di Yasuma, Gustavsson commette il secondo fallo e torna in panchina, Villa rileva Yasuma nella marcatura su Carangelo, l’Umana amplia lo scarto sul finire del quarto (26-14), anche se Mazzon fa rifiatare prima Kuier, poi Delaere e Shepard, inserendo Fassina e Madera.

Kuier allarga lo strappo (31-16), Sassari fatica terribilmente in attacco, l’ex Ragusa continua a imperversare con Shepard che prova a conquistare il dominio dell’area colorata (35-18). Non è causale che quando si “accende” Carangelo, il Banco di Sardegna reagisca, approfittando anche di alcune palle perse dall’Umana in attacco (40-30). Sfumato l’effetto-Carangelo, il Banco ritorna a faticare nella metà campo orogranata, Holmes commette antisportivo su Pan (41-30), poi Yasuma timbra dal perimetro e Shepard da sotto (46-30).

Sassari riparte meglio al ritorno in campo, sospinta da Thomas e Holmes (49-38) con l’Umana “disorientata” in attacco, dove segna solo Yasuma dal perimetro, poi il 6-0 isolano. Villa in contropiede rompe il digiuno veneziano (51-38), poi Shepard trafigge dalla lunga distanza (54-38), arriva anche il quarto fallo di Gustavsson, Restivo è obbligato a inserire Toffolo che colpisce immediatamente (54-40), poi deve far respirare anche Makurat con Villa e Madera che confezionano il +19 (59-40).

Sprazzo di libertà per Carangelo, tripla (59-43), poi due liberi (59-45). Torna Kuier e si “sente” subito (65-47), scarto ritoccato da Holmes sulla sirena (65-49).

Il quarto fallo di Delaere apre l’ultimo parziale, Pan e Kuier confezionano il +20 (69-49), Restivo deve giocarsi Gustavsson, poi il trio Yasuma-Kuier-Shepard imprimono la svolta decisiva al confronto (75-51). Umana che alza ancora l’intensità difensiva, qualificazione in tasca (79-53), Yasuma inizia a giocare con il cronometro in tasca, Kuier manda a scuola le avversarie (83-58).