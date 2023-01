Le sfide dello sport veneziano nel 2023: Venezia, cambio di marcia per i playoff

Le attese per il 2023 appena cominciato per lo sport della nostra provincia e dintorni: dalla fame di vittorie della Reyer e dell’Umana alle battaglie del Venezia verso la salvezza.

Calcio: ecco la risalita

La squadra di Vanoli vuole uscire dalla zona rossa

Ambizioni in larga parte da rivedere per il Venezia, che tuttavia dopo l’arrivo di Vanoli ha cambiato marcia: obiettivo salvezza (la B finisce il 19 maggio) se si vuol essere cauti, ma con un bel filotto i playoff non sono così una chimera, anzi. Un gradino più sotto serve il rilancio al Padova (la finale di ritorno è l’11 giugno, chissà...), in D l’Union Clodiense resta una big, con il Mestre sempre pronto a stupire, mentre per il Portogruaro resta complessa.

Volley: l’Imoco sogna

Vivaio a San Donà per le pantere “mundial”

Vinti Supercoppa e Mondiale per Club, la Prosecco Doc Imoco ha già il focus verso il prossimo obiettivo: 25 gennaio, quarti di Coppa Italia contro Cuneo, in quel weekend F4 a Bologna. Nel 2023 Conegliano (vivaio a San Donà) vuole arrivare fino in fondo anche per lo scudetto (6 maggio gara-1, il 14 gara-5, queste le date indicative) e Champions League (SuperFinal il 20 o il 21 maggio).

Basket: altalena Reyer

In B la Gemini prova la grande impresa

Movimento in salute a Nordest: la Reyer stava risalendo in campionato e un pensiero all’Eurocup non è vietato, TvB ha messo la salvezza nel mirino. In B Mestre, Rucker e Virtus puntano in alto, il Petrarca sorprende. Tra le donne, l’Umana insidia Schio in Italia e vuol dominare in Eurocup, le Lupe per i playoff. A2, Npt verso la postseason, Ponzano deve lottare per la salvezza.

Atletica: Tecuceanu top

L’ottocentista punta a Europei e Mondiali

Ai Mondiali di Budapest (17-27 agosto) contiamo di vedere il Catalin Tecuceanu, prima gli europei indoor di Istanbul (2-5 marzo). Fari sul ritorno di Borga sui 400, anno della consacrazione per Epis. Oltre alla mezzofondista - crossista Moretton, aspirano all’azzurro i siepisti Gatto e Feletto. Attenti ad Faggin, tricolore 100 e 200 junior, e a Lazzaro (ottocentista) e Ganz (ostacolista).

Rugby: ovale azzurro

Benetton e Petrarca chiamate ai livelli top

Gli obiettivi restano di altissimo livello: il Benetton mette il focus verso i playoff dello United Rugby Championship, ma deve cominciare a vincere all’estero. Il Petrarca cerca il bis tricolore: la finale al Lanfranchi sarà il 27 maggio. A febbraio e marzo tanto azzurro, per un 6 Nazioni di livello. In campo femminile il Valsugana detta legge, ma deve fare i conti con il Villorba.

Ciclismo: torna il Giro

La prima volta di Caorle arrivo di tappa

Il Giro d’Italia arriva per la prima volta a Caorle. Il 24 maggio - 17ª tappa, 192 km - pianterà la bandiera rosa: frazione per velocisti con start da Pergine Valsugana e passaggio nella Marca (Treviso inclusa). L’indomani - tappa 18, 160 km e 3.700 metri di dislivello - prenderà forma la Oderzo-Val di Zoldo (Palafavera), poi il 26 da Longarone alle Tre Cime di Lavaredo.

Nuoto: sogni nipponici

Mondiali a Fukuoka, Europei in Romania

L’appuntamento del 2023 è in Giappone: ci sono i Mondiali in vasca lunga a Fukuoka dal 14 al 30 luglio, con Manuel Frigo, Margherita Panziera, Paolo Conte Bonin, Thomas Ceccon e Ilaria Cusinato che dovranno passare dai “classici” Primaverili di Riccione. Poi dal 5 al 10 dicembre Europei in corta a Otopeni (Romania). Niente 25 km mondiale per Barbara Pozzobon: gara cancellata.

Motori: l’era del rally

Sernagiotto accelera nell’Endurance Usa

Calendario motoristico ricco dalle nostre parti, date da confermare: il 28 maggio il Rally della Marca, il 6 agosto tocca al Rally Città di Scorzè, il 3 dicembre a Jesolo torna l’ Adriatic Champions Race e una settimana dopo il Prealpi Master Show a Sernaglia. Piloti da tener d’occhio: Sernagiotto (endurance), fratelli Zanin (Europeo e Italiano rally), Signor (Italiano Asfalto Rally). Basso, Europeo o Italiano?

22/10: Venice Marathon

Numeri record con Padova, salta Treviso

Treviso “molla” la sua Marathon (era in programma il 26 marzo) dopo la rinuncia degli organizzatori in polemica con il Comune, mentre la Padova marathon (23 aprile) e la Venice marathon (22 ottobre) restano confermatissime, già alte le adesione. Dalle nostre parti fioccano anche le Mezze e le 10 km, anche caratteristiche come la Prosecco Run: sarà il 3 dicembre.

Calcio a 5: Mestre sale

Movimento in fermento, categorie da salvare

Se il Came Dosson sta vivendo l’anno della rinascita e una semifinale scudetto non è impossibile, il Petrarca deve rialzarsi dalle secche della zona rossa. In A2 sorprende lo Sporting Altamarca, pericoloso in chiave playoff, che restano l’obiettivo del Città di Mestre. Staccato il Villorba, la Fenice VeneziaMestre è invece in fondo: o si accelera o la retrocessione è scontata.

Volley: corsa salvezza

San Donà può arrivarci senza patemi

In Superlega buone chance salvezza per la Pallavolo Padova, deve difendersi dal ritorno di Siena: ultima giornata il 12 marzo. In A2 quasi disperata l’Hrk Motta, ultimissima, una categoria più sotto si dannano l’anima Monselice e San Donà, meno chance per la Tbm. Dal 28 agosto al 16 settembre gli Europei maschili, dal 15 agosto al 3 settembre quelli femminili, con l’Italia detentrice di entrambi i trofei.