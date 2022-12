Reyer pimpante al Taliercio, Sassari battuto 86-76

Passo in avanti della Reyer che ha domato Sassari (86-76) in un finale incandescente che ha portato all’espulsione di Piero Bucchi per reiterate proteste. Granger, Parks e Watt sugli scudi, ottimo rientro di Bramos. Commozione sugli spalti per lo striscione dei tifosi dedicato a Riccardo Pastrello e Tobia De Eccher, i due ragazzi di 25 anni morti sabato all’alba dopo un incidente stradale.

Foto Pòrcile

Reyer senza Moraschini (influenza) e Brooks (lesione di secondo grado al muscolo pettineo della coscia sinistra contro il Prometey), De Raffaele recupera dopo oltre un mese e mezzo capitan Bramos (fuori nelle rotazioni Sima). Il quintetto di De Raffaele parte contratto, la Dinamo è implacabile dal perimetro (4-9, Robinson, Jones e Kruslin). Spissu, prima volta da ex contro il Banco, rianima la Reyer (15-12), ma il Banco di Sardegna rovescia il parziale nella parte finale della frazione (18-21).

Diop allunga il 9-0 esterno (18-23) all’inizio del secondo parziale, Freeman suona la carica, mentre Stephens e Jones si caricano di 3 falli, e la Reyer riaggancia e supera (31-30) sospinta dalle incursioni di Watt (9 punti). Bramos prende per mano i compagni, nonostante la lunga assenza, De Nicolao e Watt si trovano a occhi chiusi, seconda parte del quarto con sorpassi e controsorpassi, equilibrio alla sirena (39-39). Continua la battaglia al ritorno in campo, partita sempre in equilibrio (47-47) con la Reyer che alza l’intensità difensiva (47-47), sale in cattedra Parks, tanti falli, gioco spezzettato con Venezia che prova l’allungo (56-51), poi sempre Parks ha infilato sulla sirena il +8 (61-53).

Inerzia girata, Reyer pimpante, meno errori, passaggio a vuoto in apertura di ripresa (61-57), ma testa nuovamente rialzata con Granger e Willis (74-64). Partita sui binari ideali, Sassari si è riavvicinata a -7 (80-73), Watt si è caricato sulle spalle i compagni (81-73), poi a 37” dalla fine una decisione della terna arbitrale ha fatto arrabbiare Bucchi, tecnico, proteste reiterate con espulsione e 5 tiri liberi per la Reyer (3 realizzati, 84-73). Gara chiusa.