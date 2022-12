La Reyer crolla nel terzo quarto e cede (71-75) al Prometey. Pesano i troppi tiri sbagliati a campo aperto

Fanno festa i tifosi ucraini al Taliercio, blitz del Prometey (71-75), Reyer (agganciata a 10 punti) che si butta via nel terzo periodo (13-24) e manca l'aggancio alla vetta, dove arriva Badalona accanto a Bourg-en-Bresse. Non basta il cuore di De Nicolao e Brooks, troppi compagni sotto tono, Willis e Watt in particolare, 10 punti in tandem, ma anche Spissu (7) e Granger (5), positivo anche Moraschini.

SCATTO

De Raffaele ripropone il quintetto di Reggio Emilia (Spissu, Granger, Moraschini, Willis e Watt), ucraini “bassi” con Stephens e Hogue sotto canestro, Sanon e Lukhasov ad alternarsi in cabina di regia e l’ex DJ Kennedy ala. Spissu apre il match dall’arco, poi la Reyer infila un break di 9-0, aperto da Willis e chiuso da Moraschini (12-3), che obbliga Ginzburg a rivoluzionare il quintetto, inserendo prima Clavell, Lypovyy e Balvin, poi Agada. Torna in panchina anche Watt (0/2 al tiro, 3 palle perse), rilevato da Sima.

La tripla di Granger regala alla Reyer il massimo vantaggio (15-5), ma nella seconda parte della frazione gli orogranata si smarriscono in attacco, iniziando a forzare e infilando solo due liberi con Moraschini (17-8) e un canestro con Brooks (19-14), dopo che il Prometey era risalito anche a -3 (17-14).

JORDAN MAGIC

Secondo quarto con un quintetto rivoluzionato anche per Venezia (De Nicolao, Freeman, Parks, Brooks e Sima). Prometey che attacca il ferro cercando di liberare il gigantesco Balvin, aumentano gli errori al tiro (21-18 dopo 3’). Parks (5 rimbalzi) è l’anima della Reyer, onnipresente nei raddoppi difensivi, piazza un canestro prezioso quando il Prometey si avvicina a -2 con il 2+1 di Kennedy (23-21), poi Brooks fa respirare ulteriormente Venezia (27-21), sprazzi offensivi di Freeman (31-22).

Sono Hogue e Kennedy che riportano a contatto gli ucraini (32-29), secondo giro per Watt, la Reyer paga il bonus esaurito troppo presto nella seconda frazione, Brooks reattivo a rimbalzo tiene avanti gli orogranata (34-29), sempre l’ex Olimpia (8 punti, 4/5) infila d’astuzia il +6 di metà gara (36-30), mancano i punti di Willis (2) e Watt (0).

BUIO

Balvin apre il secondo quarto (36-34), gli ucraini continuano a sparare a salve dall’arco (0/12), fino alla tripla di Agaba (38-37). Attacco orogranata in confusione, segnano solo Willis Moraschini, ancora Agaba dalla lunetta porta avanti il Prometey (40-41), poi Stephens trova la seconda tripla della squadra di Ginzburg (40-44), Reyer in rottura prolungata (40-46) al time-out di De Raffaele (4-16 nei primi 4’53”).

Watt non riesce a entrare in partita, torna Tessitori con Parks che però fa antisportivo su Kennedy (40-50). Ucraini insufficienti dalla lunetta, ma break mortifero (4-20),Tessitori e Parks rianimano la Reyer (44-50), la tripla di Freeman tiene in partita Venezia (49-54). Watt prova a entrare in partita (51-56), ma è De Nicolao a dare la “scossa” alla Reyer: tripla (54-58), palla recuperata e contropiede (56-58) che obbligano Ginzburg al time-out.

Un’invenzione di Clavell e la palla persa di Freeman rilanciano il Prometey (56-62), poi la guardia e Watt ricuciono (60-62). Troppa confusione in attacco, gli ucraini rimettono la freccia (60-67) a 4’20” dalla fine. De Raffaele prova la carta dei tre piccoli dopo essere andato a -9 (60-69). Sul -11 la gara sembra finita (60-71), la Reyer ha un sussulto d’orgoglio, sempre acceso da De Nicolao (64-71) con Brooks che dall’angolo imbuca la tripla del -3 (69-72) con 51”4 da giocare.

Agaba fallisce entrambi i liberi, rimbalzo nelle mani degli ucraini, Kennedy imita il compagno (0/2). Finale dalla lunetta: perfetto Spissu (71-72 a -21”), perfetto Stephens (71-74 a -9”3). La tripla di Brooks non prende nemmeno il ferro, adieu.