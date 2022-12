Venezia stende il Cosenza con due gol: è la seconda vittoria consecutiva

La "cura Vanoli" prosegue e per il Venezia arriva finalmente la seconda e convincente vittoria consecutiva. Giornata molto fredda al Penzo, pochi spettatori (molti gli abbonati assenti) ma contro il Cosenza le emozioni non mancano, soprattutto grazie alla squadra dii casa che appare subito molto più in palla degli ospiti e vogliosa di uscire dalle parti basse della classifica. Partita che in realtà per il Venezia inizia in salita, con la forzata rinuncia dopo nemmeno dieci minuti al capitano Modolo, costretto ad uscire per un risentimento al ginocchio.

Al 17' però il Venezia passa in vantaggio con Crnigoj a sfruttare un imbeccata di Johnse. La reazione degli ospiti è abbastanza sterile e solo al 34' Nasti in contropiede troverebbe il pareggio, giustamente annullato da Volpi per un fuorigioco in partenza. La ripresa vede un Cosenza più arrembante con l'ingresso di Larrivey, ma è sempre il Venezia a rendersi maggiormente pericoloso e, dopo un buon tentativo di Crnigoj in area bloccato da Marson, trova il raddoppio con Tessmann al 29' con unna splendida punizione dal limite dopo una trattenuta prolungata di Vaisanen su Crnigoj che gli costa anche il cartellino giallo.

Per il Cosenza, che in trasferta non è mia riuscito a mantenere la rete inviolata, solo Rigione tenta la via del gol, ma per due volte trova Joronen a bloccarlo.