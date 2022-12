Reyer, che rimonta: ultimo quarto super e Brescia in ginocchio

La Reyer risorge (82-79) anche in campionato risalendo dal 9 (63-72) a 8’ dalla fine con una straordinaria prova difensiva. C’è il timbro di De Nicolao e Brooks con il supporto di Watt sul successo contro Brescia. La Reyer interrompe la striscia di 3 sconfitte consecutive, la Germani cade dopo 3 vittorie di fila. La Reyer è sempre senza capitan Bramos, Magro ha invece l’ultimo innesto Nikolic, arrivato in settimana, De Nicolao festeggia le 291 presenze in gare ufficiali in orogranata, balzando al terzo posto all time, dietro a Bramos e Tonut.

Prima dell’incontro, in occasione dei 150 anni della Reye, sono stati premiati con la t-shirt commemorativa Gabriele “Nane” Vianello, Giorgio Cedolini e Matteo Maestrello. Al primo canestro su azione di Watt lancio di pelouche in campo, avvio spumeggiante del centro dell’Arizona che timbra 9 dei primi 14 punti della Reyer (14-14), Venezia parte bene (8-2) con Moraschini e Freeman si alternano su Della Valle, sono Cournooh e Odiase a far male alla Reyer, a metà frazione debutta Nikolic nella Germani che vola sul +5 (18-23) con i liberi di Massinburg, stesso scarto alla prima sirena (20-25), frazione dominata dagli attacchi.

De Nicolao illude all’inizio del secondo quarto (23-25), Akele replica dall’arco e Laquintana riscrive il massimo vantaggio esterno (23-30). La Reyer serra le maglie in difesa, altra tripla di De Nicola,Parks e Tessitori (ancora dall’arco) firmano l’8-0 del sorpasso (31-30). Il centro azzurro è un fattore, canestro e libero con la Reyer a +4 (34-30) con il break di 11-0, interrotto dai liberi di Della Valle con Gabriel che infila 7 punti in rapida successione (34-39) che costringono nuovamente la Reyer a inseguire. Partita che viaggia a sprazzi, Brescia anche a +6 (38-44), scarto azzerato dalle triple di Willis e Spissu (44-44) a 24” dalla seconda sirena, ma Gabriel sulla sirena inventa il “siluro” finale (44-47).

Willis e Watt provano a rimontare i bresciani, che trovano linfa vitale nel sempre verde Moss (48-53) dall’angolo, Venezia non riesce a mettere la freccia (52-53) con Massinburg a respingere gli orogranata (52-57), ottimo impatto a rimbalzo di Brooks con Moraschini che ricuce ancora lo strappo (55-57). Anche Venezia esaurisce il bonus (55-59), sale in cattedra Moraschini (58-59), ma Reyer sempre a inseguire, anche perché una palla persa da Watt innesca la tripla di Della Valle (58-64).

Massinburg replica al 2+1 di Brooks (61-69), poi tocca a Della Valle (63-72), sempre Brooks tiene a galla la squadra di De Raffaele (66-72) con De Nicolao a riportare li orogranata - 4 (68-72), trasformando in oro un rimbalzo offensivo. Reyer che adesso “morde” in difesa, Watt timbra l’aggancio (72-72), nove a zero aperto.

Ancora un finale in volata, sale la tensione, ma anche aumentano gli errori, prima Parks, poi Massinburg, ma anche il blocco irregolare di Brooks. La tripla di Gabriel spezza l’equilibrio (72-75) a 2’57” dalla fine, immediatamente ristabilita dal 2+1 di Watt (75-75) con tripla sorpasso di Brooks (78-75) a 1’55” dalla sirena. Errore in entrata di Cournooh, tripla di Spissu (81-75). Il Taliercio è una polveriera, segna Massinburg (81-77), De Nicolao imbuca un libero (82-77) con 16” da giocare. Brescia riesce a ridurre con Akele lo scarto.