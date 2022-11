Rimonta prodigiosa, la Reyer stende il Lietkabelis

Con una rimonta clamorosa (19-6) negli ultimi 5’06”, la Reyer rovescia (74-71) il Lietkabelis (da 55-65 a 74-71). Bramos viene tenuto ancora a riposo (probabile rientro contro Trento), dentro ancora Sima, mentre Canak deve fare a meno di Sakic, passato anche da Montegranaro con Recalcati.

Polveri bagnate su ambo i fronti, (2-6 dopo 4’), la Reyer trova il primo canestro con Watt dopo 4’21”, Morris vanifica il primo vantaggio di Freeman, il più positivo nel quintetto orogranata.

La Reyer chiude in crescendo il primo quarto (17-14). L’ingresso di Spissu vivacizza la manovra offensiva della Reyer, Moraschini alza l’intensità della difesa e Venezia vola +7 (25-18). Il time-out rivitalizza il Lietkabelis, soprattutto Griciunas che infila 8 punti in sequenza(25-26). L’attacco della Reyer evapora, Griciunas va in panchina con due falli, si erge protagonista Morris con 10 punti (33-38), contro break di 20-8 dei baltici negli ultimi 6’41”. Griciunas continua a imperversare (33-41), Parks rianima caratterialmente la Reyer che risale (38-41), Willis non decolla, Lipkevicius replica a Parks dall’arco (41-45).

Gara spezzettata dai falli, Spissu dal perimetro riporta Venezia a -1 (44-45), Watt dalla lunetta infila i liberi dell’aggancio (46-46), poi il canestro del sorpasso (50-49). Finalmente De Raffaele manda in campo Tessitori, sulla sirena Kullamae riporta avanti il Lietkabelis (52-55). La Reyer si impantana nuovamente in attacco all’inizio dell’ultimo quarto (53-58), Parks commette il quarto falli, ma De Raffaele ha troppo bisogno della carica dell’ex Napoli, Lietkabelis nuovo scatto in avanti (55-65). Willis si accende all’improvviso (60-65), ma la Reyer perde per falli Parks. Troppe palle perse, i baltici ne approfittano (61-69 a -2'28”). Reyer sull’orlo dell’abisso, i liberi di Watt e l’incursione di Freeman riaprono la contesa (66-69), Watt (19 punti, 8 rimbalzi) e Willis (14+9) si riscattano nel finale (71-71), l’instant replay riconsegna una rimessa alla Reyer, Freeman infila un solo libero (72-71) a 26” dalla fine, la tripla di Kullame si infrange sul ferro, Willis completa l’opera dalla lunetta.