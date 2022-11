Svolta al Venezia: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore

Come anticipato, il Venezia Fc ha comunicato ufficialmente a Paolo Vanoli l’incarico di allenatore della prima squadra. Vanoli, 50 anni, ha firmato un contratto biennale fino al termine della stagione 2023/24.

Dopo la settima sconfitta in campionato a Como, che relega gli arancioneroverdi al penultimo posto della classifica, la società ha deciso di finire l’interim con Andrea Soncin e di affidarsi a un tecnico che ha dalla sua una perfetta conoscenza della lingua inglese e della città per averci giocato due stagioni.

Il suo staff includerà Lino Filipe Neves Godinho (allenatore in seconda), Marco Zuccher (allenatore portieri) e Giampiero Ascenzi (preparatore atletico).

Nato a Varese, Vanoli ha alle spalle una ricca carriera da calciatore, in cui si è guadagnato due presenze con la Nazionale maggiore italiana, vincendo la Coppa UEFA con il Parma e la Coppa Italia sia con il Parma che con la Fiorentina, e totalizzando 135 presenze in Serie A e 130 presenze in Serie B - tra cui le stagioni 1993/94 e 1994/95 con il Venezia di Giampiero Ventura - oltre a due stagioni all'estero con i Rangers in Scozia e l'Akratitos in Grecia.

Il percorso da tecnico di Vanoli è iniziato a Coverciano, prima come allenatore in seconda delle nazionali Under 16 e Under 17, poi come allenatore delle squadre Under 18 e Under 19 e infine come assistente tecnico della nazionale maggiore.

Passando dal calcio internazionale a quello di club, le successive esperienze di Vanoli sarebbero state quelle con Antonio Conte. Nel 2017/18, Vanoli è stato assistant coach di Conte al Chelsea, aiutando i Blues a vincere la FA Cup in quella stagione. In seguito, Conte conferma Vanoli nel suo staff all'Inter, dove i nerazzurri raggiungono la finale di UEFA Europa League nel 2019/20 e vincono la Serie A nel 2020/21.

Nel dicembre 2021, Vanoli è diventato allenatore dello Spartak Mosca e ha portato la sua squadra a vincere la Coppa di Russia 2021/22.

Vanoli e il suo staff inizieranno in data odierna la preparazione della squadra in vista della partita contro la Reggina allo Stadio Penzo di sabato 12 novembre, nella tredicesima giornata del campionato di Serie B.