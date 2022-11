Soncin prende il posto per il momento dell’esonerato Javorcic sulla panchina del Venezia

Il presidente Duncan Niederauer ha deciso. Il Venezia ha nominato Andrea Soncin come allenatore ad interim della prima squadra dopo l'esonero di Ivan Javorčić.

Ovvio che ora la società, dopo aver ricevuto più di di un no dai vari tecnici interpellati (Iachini, Aglietti, Stellone e D’Aversa) oppure perché non ritenuti idonei per il fatto di non conoscere bene l’inglese, lingua fondamentale per guidare uno spogliatoio dove sono presenti giocatori di 18 nazionalità diversa.

Ovvio che se l’ex punta dell’Ascoli imprimesse una decisa svolta al campionato del Venezia, penultimo in classifica, il periodo di “prova” si trasformerebbe in definitivo. In caso contrario il club arancioneroverde dovrebbe pensare a un altro tecnico.

In questo momento, quindi, è stata adottata la soluzione più semplice. Soncin, 44 anni, ha ricoperto il ruolo di allenatore ad interim della prima squadra negli ultimi cinque turni della stagione 2021/22 di Serie A, dopo l'esonero di Paolo Zanetti, ottenendo una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

In precedenza, è stato collaboratore tecnico di Zanetti nella stagione 2020/21, in cui il Venezia ha conquistato la promozione in Serie A. Sotto la guida di Soncin, la Primavera è attualmente al quarto posto nel campionato Primavera 2022/23 con cinque vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta.

Lo staff di Soncin sarà composto da uno staff tutto italiano: Alessandro Turone (allenatore in seconda), Maurizio Peccarisi (collaboratore tecnico), Gilberto Voltolina (collaboratore tecnico), l’eterno Massimo Lotti (allenatore dei portieri), Francesco Cavedon (preparatore atletico), Andrea Disderi (preparatore atletico) e Alessio Chiarin (match analyst).