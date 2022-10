Eurocup, la Reyer si perde nel secondo tempo: a Ulm un’altra sconfitta di un punto

Un punto a Pesaro, un punto a Ulm, due sconfitte per la Reyer, troppo discontinua, perdendo l'inerzia conquistata nel secondo quarto, Eurocup che inizia in salita. Riparte dalla patria di Albert Einstein il cammino europeo della Reyer: De Raffaele ancora privo di Parks (infortunato) e Moraschini (squalificato). De Raffaele punta su Spissu nel quintetto iniziale con Granger in panchina, avvio stentato su entrambi i fronti.

La tripla del brasiliano Dos Santos apre il match, il primo canestro europeo della Reyer è di Freeman, sorvegliato speciale della difesa tedesca. L’ex triestino Konate infila Watt, poi Spissu ristabilisce la parità dall’arco (7-7). Le due squadre non riescono a correre, Brooks colpisce in due azioni consecutive (12-12), gli orange girano palla con l’ingresso del diciottenne play spagnolo Nunez, prodotto del Real Madrid. Match a lungo sui binari dell’equilibrio, ma Ulm è più reattiva nell’ultimo minuto spedendo i “blue” di De Raffaele a -5 (21-16).

De Nicolao apre il secondo quarto con l’assist per il contropiede di Bramos, sotto canestro tocca a Tessitori, Granger ritrova la strada del canestro, però solo dalla lunetta. Tedeschi sempre avanti (25-20), finché Watt non affianca l’ex centro della Virtus Bologna, chiudendo l’area colorata alle incursioni del Ratiopharm. Una mossa che produce effetti positivi, la Reyer infila un break di 14-2 che rovescia l’inerzia dell’incontro (27-34). Watt fallisce la palombella del +9, Christen e Mobley ricuciono dal perimetro lo strappo (33-34) con l’aggancio dalla lunetta a quota 35.

Fuga neutralizzata dai tedeschi, si ritorna a viaggiare sul filo del’equilibrio. Nel finale ritorna a farsi spazio Freeman (35-38), sul fronte opposto Zugic e Klepeisz riacciuffano nuovamente gli orogranata (40-40). Ultimo pallone nelle mani di Freeman che non fallisce (40-42).

L’ex Cska Mosca si ripresenta con una tripla, la Reyer alza l’intensità davanti al proprio canestro, Ulm sbaglia molto, compresi i liberi con Konate, dalla “giungla” Willis esce con il pallone in mano e deposita a canestro (40-47). Buio pesto per i tedeschi, la Reyer non riesce ad approfittarne però in attacco con Watt, Spissu e Brooks che falliscono l’allungo, fino al canestro di Willis (40-49).

Venezia non riesce a domare Ulm, Zugic rianima gli “orange” (44-49). Dopo il time-out di De Raffaele arriva la rimessa banalmente sprecata in attacco da Spissu, punita dall’incursione dell’incontenibile Zugic (46-49), con il 2+1 di Dos Santos ad azzerare il vantaggio orogranata (49-49).

Capitan Bramos scuote la Reyer dalla sua mattonella (49-52), ma l’inerzia favorevole è andata, Reyer meno attenta con il Ratiopharm che, senza strafare, opera il sorpasso a 8 decimi dalla sirena con il “solito” Zugic (58-56), canestro e fallo subito da Sima. Pesano le 4 infrazioni che costringono Willis in panchina.

La Reyer non riesce a controllare le incursioni dei tedeschi, falli e liberi (62-56), in campo Spissu con Granger, Watt con Tessitori. La Reyer non riesce a ritrovare la lucidità del secondo quarto, improvvisamente l’erta diventa sempre più impervia, anche se Ulm non fa cose trascendentali (68-61). Granger e Freeman decidono di alzare il livello del gioco, il primo servendo Watt (68-63), il secondo imbucando la tripla frontale (68-66).

Venezia riemerge dalle sabbie mobili, Granger riporta avanti la Reyer (68-69), il play uruguaiano si ripete (70-72), ma poi forza altre due triple, sbaglia da sotto Watt, sbaglia da fuori Freeman, non falliscono Robinsen e Christem (75-72). Finale incandescente.

Christen e Nunez sembrano chiudere la sfida (80-75, 81-77), Freeman la riaccende (81-80), poi a 4"4 Mobley fallisce entrambi i liberi, troppo poco tempo per Granger.