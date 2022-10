Pazzesca Reyer: un antisportivo fischiato a Freeman decreta la sconfitta a Pesaro

Finale pazzesco alla Vitrifigo Arena, la Reyer sprofonda a -17 (48-65), risale, rimonta e scavalca Pesaro (89-86) con un 'incontenibile Freeman (32 punti), poi negli ultimi 5" accade l'inverosibile: fallo antisportivo di Freeman su Moretti, rilevato dopo l'instant replay, perfetto dalla lunetta (88-89), poi Abdur-Rahkman ha infilato l'ennesimo sorpasso a 9 decimi dalla fine, inutile il tiro di Watt, Partita incredibile, Reyer risveglio tardivo, ma aveva ormai la partita in pugno.

Reyer sempre senza Parks e Moraschini, Repesa deve fare a meno dell’esperienza e del carisma di Carlos Delfino, Carpegna “infarcita” di ex orogranata (Mazzola, Visconti, Charalampopoulos e Totè). Granger illumina subito il match con l’assist sotto canestro per Willis. Ritmi elevati, nessun errore al tiro in avvio (6-5), poi Willis e Freeman confezionano il primo stacco del match (6-12).

Il secondo fallo di Abdur-Rahkman potrebbe preoccupare Pesaro, è invece la Reyer che nella seconda parte della frazione si eclissa, incassa un inatteso 0-15 dagli uomini di Repesa con triple a ripetizione che spediscono Freeman e compagni a -10 (26-16): Venezia non segna più, Tambone picchia duro, Charalapompoulos inizia a incidere sul match, ma è in difesa che la Reyer latita (26-18), segnando solo 4 punti in 6’47”.

Carpegna con più energia, più dinamismo, sempre in vantaggio sulle palle vaganti, Bramos piazza la tripla centrale (28-21), ma sono soluzioni estemporanee. Tessitori guadagna falli, ma la Reyer colleziona quattro falli in attacco tra Watt, Brooks e Sima.

Lunghi che non incidono, solo Freeman (10 punti come Tambone a metà gara) trova la via del canestro, ma la Carpegna allunga ulteriormente (37-25). Fiammata illusoria della Reyer con le due triple di Freeman e Spissu (37-31), che potrebbero innescare la rimonta orogranata. Invece no.

Venezia continua a essere troppo pigra in difesa concedendo troppi tiri aperti alla Carpegna con Tambone particolarmente ispirato, Charalampopoluos sospinge la sua ex squadra nuovamente a -12 (45-33). Watt siede mestamente in panchina, Granger non si accende, ritorna Abdur-Rahkman e picchia dalla lunga distanza (49-35).

Troppi i 51 punti incassati dalla Reyer nel primo tempo, dominata a rimbalzo dalla Carpegna (22-13). De Raffaele riparte con Granger,Freeman, Bramos, Brooks e Watt, risistemando l’ex Olimpia da “4”. La Reyer sembra più presente in difesa con i due falli offensivi di Mazzola e Totè. Watt si risveglia dal torpore (9 punti in rapida successione), conquista falli, schiaccia e rimbalzi offensivi, ma è isolato e Pesaro continua a segnare a ripetizione dall’arco, da sotto, l’unico neo sono i falli che mandano spesso in lunetta gli orogranata.

Si vede finalmente De Nicolao in cabina di regia, Mazzola sembra rivitalizzato dalla cura Repesa, doppia tripla e Venezia a -17 (65-48). Freeman e Watt, Watt e Freeman, la Reyer risale (65-55), ma è uno scatto illusorio (75-65). Pesaro cala, la Reyer cresce, dopo un'eternità ritorna a uno svantaggio sotto la doppia cifra (77-69) con Repesa che prova a riordinare le idee alla sua squadra.

Carpegna piena di falli (quattro Tambone e Abdur-Rahkman), la tripla di Freeman riporta Venezia a -5, Pesaro viaggia ormai solo sulle invenzioni individuali, prima il 2-+1 di Totè, poi l'incursione di Moretti. Freeman è impeccabile, la Reyer risale (84-81) con 2'38" da giocare, Watt schiaccia (84-83), Spissu fallisce la tripla, non Freeman, implacabile dalla lunetta (84-85). Incredibile sorpasso, errore di "Chara", ancora Freeman dalla lunetta (84-87).

Dal time-out Pesaro costruisce il -1 (86-87) di Abdur-Rahkman a 22" dalla fine, ancora Freeman (86-89), poi l'incredibile epilogo.