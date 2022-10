Arriva Ceppitelli, una roccia per la difesa, il Venezia si copre

Il Venezia FC ha ufficializzato il tesseramento del difensore Luca Ceppitelli, arrivato da svincolato a seguito della scadenza del suo contratto con il Cagliari. Ceppitelli ha firmato un accordo fino al termine della stagione, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni.

Ceppitelli, 32 anni, ha trascorso le ultime otto stagioni al Cagliari, con cui ha totalizzato 154 presenze in Serie A (sette stagioni) e 26 presenze in Serie B (una stagione).

Nato in provincia di Perugia, Ceppitelli ha iniziato la sua carriera nel Perugia Calcio, per poi passare alla Fidelis Andria, al Bari e al Parma, fino ad approdare al Cagliari nell'agosto 2014.

Lucai si è messo in mostra proprio nel periodo trascorso a Bari, prossima avversario del Venezia, realizzando anche 11 reti in due campionati, senso della posizione, ottimo nel gioco aereo, tanto da essere acquistato nell'estate di otto anni fa dal Cagliari, da dove non si è più mosso fino allo scorso giugno, esordendo in Serie A il 31 agosto 2014 a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella squadra di Zeman.

L'anno dopo contribuì al ritorno dei sardi nel massimo campionato con l'undici di Rastelli. Tra i suoi allenatori anche Gianfranco Zola, Walter Zenga ed Eusebio Di Francesco.