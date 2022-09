Basket, la Reyer batte i bi campioni d’Europa dell’Efes Istanbul nell’amichevole di lusso al Taliercio

Reyer, anche l'Anadolu Efes ai suoi piedi. Ottava vittoria del precampionato. Campioni d'Europa battuti (85-82) con un Bramos (20 punti, 5/6 dall'arco) stellare, ma super prestazione del collettivo. Unico neo l'infortunio di Parks a metà dell'ultimo quarto. Reyer senza Moraschini (ultimo mese di squalifica da scontare) e Spissu, arrivato in mattinata, esordio per Tessitori, Bramos presente nonostante la gastroenterite notturna, De Nicolao e Freeman portano i segni della zuccata fortuita di lunedì in allenamento, out il play (3 punti di sutura).

Anadolu quasi al completo, senza Larkin infortunato, Balbay, impegnato nella riunione dei capitani di Eurolega e M’Baye, che ha giocato la finale europea con la Francia, Ataman trova anche Polonara e Micic. Granger, Freeman, Parks, Willis e Watt, è il quintetto iniziale della Reyer, con Willis che infila il primo canestro della stagione al Taliercio. Partenza sprint della Reyer (6-0), Efes che si scuote con Clyburn /11-7) e Watt a duellare sotto canestro con Zizic con tanto di stoppata. Ataman chiama time-out sul 2-9, l’Efes ritorna a galla con 5 punti di fila di Polonara (13-12).

Dopo la tripla di Willis (16-12), i campioni d’Europa piazzanoo un break di 8-0, aperto dalla tripla di Pleiss (16-20). Buon impatto di Sima (20-22). il Taliercio si infiamma all’inizio del secondo quarto sulla schiacciata di capitan Bramos, che poi timbra il 2+1 (27-24).

Reyer, serata di gala contro i bi campioni d'Europa dell'Efes Istanbul

Arriva anche l’esordio di Tessitori, che rileva un positivo Sima, sul fronte opposto sale in cattedra Micic, a tratti immarcabile per la difesa orogranata con Clyburn (11) che impatta a quota 30. De Raffaele prova Watt con Tessitori, Anadolu che va spesso in lunetta. Finale nel segno di un incontenibile Bramos (13 punti a metà gara), Parks si traveste da Lupin, palla rubata e schiacciata (43-36), seconda sirena sul +5 (47-42) con i due liberi di Clyburn.

Due minuti con attacchi a vuoto, poi il match si infiamma e Willis va a schiacciare sopra la testa di Zizic (52-45), che però diventa un fattore in attacco. Watt non è da meno (56-47), Reyer agile in attacco, Parks confeziona il 2+1 del vantaggio in doppia cifra (59-49). Zizic esce con 4 falli, Clyburn dimezza da solo il passivo (59-54), poi Micic replica dall’arco a Granger (62-57), Efes a -3 (65-62) grazie al canestro sulla sirena di Polonara. Ultimo quarto, la Reyer parte con Freeman in regia, Bramos e Brooks esterni, Willis e Tessitori sotto canestro (75-65). Ataman deve ributtare dentro Zizic (73-65), sono Tuncer e Micic a riportare sotto i turchi (77-72) con 5’53” da giocare.

Si alzano i ritmi in difesa, Parks urla di dolore, cadendo male sulla caviglia destra, portato a braccia in panchina e poi nello spogliatoi.Zizic e Micic confezionano l’aggancio (79-79) con 100 secondi da giocare. Finale entusiasmante: tripla di Bramos, superbo (82-79), libero di Micic )82-80), poi palla recuperata sotto il proprio canestro da Watt. Micic manda in lunetta Granger, implacabile (84-80), a 15”4 dalla fine. Ultimi secondo concitati,il tiro di Clyburn non produce effetti.