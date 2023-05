Il ministro Sangiuliano visita la Biennale architettura: “Bene la mostra sul dissenso”

«Mi ha fatto piacere visitare la mostra “B74-78” sul tema del dissenso, organizzata dalla Biennale di Venezia. La lettura dei grandi dissidenti alla fine degli Anni 70, per affermare la libertà in URSS e Cile, è stata per me fondamentale. Ottima l'idea di organizzarla». Lo scrive su twitter il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Il ministro della cultura, oggi in visita alla Biennale architettura, con il ministero della cultura del Regno dell'Arabia Saudita ha siglato a Venezia, a Cà Farsetti un memorandum d'intesa nei settori dell'archeologia, della conservazione, del restauro e protezione del patrimonio culturale, dell'industria cinematografica e della letteratura.

A firmare l'intesa sono stati il ministro Gennaro Sangiuliano e il ministro Sua Altezza Principe Bader bin Abdullah bin Farhan AlSaud.

Il Memorandum prevede che saranno facilitate le procedure che permetteranno a esperti, istituzioni specializzate pubbliche e private di promuovere lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze acquisite, lanciare progetti strategici congiunti in vari settori culturali. La cooperazione si svilupperà attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, l'organizzazione di programmi di formazione e di sviluppo.

«Con la firma di oggi giunge a compimento un percorso negoziale iniziato nel 2019 dal mio predecessore e avviato a margine della partecipazione al G20 di cui Italia e Arabia Saudita sono membri. Come altri partner europei, prima di noi, il ministero della cultura si dota di uno strumento di collaborazione con il ministero della cultura del governo Saudita pronti a sviluppare una collaborazione nell'ambito museale, archeologico e della musica. Per l'Italia c'è l'opportunità di esportare le sue riconosciute competenze in questi ambiti, soprattutto quelle gestionali», ha dichiarato il ministro Sangiuliano.