Vasco Rossi, sfuma la data zero del tour a Bibione

Salta il concerto di Vasco Rossi a Bibione. L’ipotetica data zero del tour il 2 giugno va in fumo. La clamorosa notizia è stata comunicata in consiglio comunale martedì sera. All'interrogazione della consigliera Cassan, l'assessore Grossetto ha risposto che il 7 febbraio scorso è giunta comunicazione ufficiale dalla Live Nation Italia di Milano che il concerto di Vasco “non avrà luogo per motivi logistici”.

Da San Michele si ipotizza ci sia di mezzo lo zampino di una spiaggia romagnola, preferita da Vasco e dal suo entourage. In realtà i dettagli hanno fatto la differenza e non ci sono stati più i presupporti di un accordo tra la società che ha offerto il concerto a Bibione, la Fvg Music Live, e la società che cura gli interessi del cantante, appunto la Live Nation.

In un'assemblea della Dmo del turismo la notizia della cancellazione del concerto era stata comunicata una settimana fa. Delusione tra i fan, ovviamente, ma anche tra gli operatori turistici di Bibione e dell'entroterra. Molte prenotazioni erano già state raccolte a dicembre, non appena avevano fatto capolino, anche sui social, le voci di un concerto il 2 giugno.

Bibione tuttavia è già proiettata su concerti di altri artisti. Il 17 giugno arriva Marco Mengoni, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo. Il Comune di Caorle ha annunciato il concerto dei Coma Cose al Parco del Pescatore il 14 luglio nell'ambito di Suonica Festival.