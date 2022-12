Da Venezia ai Golden Globe, 16 candidature per i film della Mostra

Sono sette i film dell'ultima Mostra di Venezia, con 16 candidature complessive, entrati nelle nomination degli ottantesimi Golden Globe Awards. Si tratta di “Gli spiriti dell'isola-The Banshees of Inisherin”, “Tàr”, “Argentina 1985”, “Blonde”, “The Son”, “The Whale” e “White Noise”.

Il maggior numero di candidature - otto - è stato ottenuto da "Gli spiriti dell'isola (The Banshees of Inisherin)” di Martin Mc Donagh (Coppa Volpi a Venezia). E in corsa, tra gli altri, per la regia, per i migliori attori (Colin Farrell protagonista, Brendan Gleeson e Barry Keoghan non protagonisti) e per la migliore commedia o musical. “Tàr” ,di Todd Field, ha ottenuto tre nominations, tra cui quella di Cate Blanchett come migliore attrice protagonista (anch'esso Coppa Volpi), drammatica (Cate Blanchett), sceneggiatura (Todd Field). Una candidatura ciascuno per gli altri cinque film presentati in concorso alla 79esima Mostra, lo scorso settembre al Lido.

“Gli spiriti dell’isola” arriverà nelle sale italiane il 2 febbraio 2023, distribuito da Disney.