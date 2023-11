Venezia, decine di migliaia per La Salute, la festa dei veneziani di laguna e terraferma

Le code, le litanie, la messa del patriarca con la richiesta alla Madonna di protezione della città e della salute per tutti i convenuti, le candele. Come ogni 21 novembre, da quando nel 1630 la Serenissima ordinò la costruzione del ponte votivo e la processione delle autorità alla basilica fatta erigere come voto per la fine della peste, decine di migliaia di veneziani di laguna e terraferma arrivano davanti all'icona della "Madonna nera" attraverso il ponte votivo da Santa Maria del Giglio a San Gregorio e portano una candela per i loro cari. Solo chi proprio non si è potuto muovere dalla terraferma ha portato una candela nella chiesa omonima di via Trieste a Marghera (Video M. Tagliapietra / Interpress Venezia e Agenzia Pòrcile / Mestre)

