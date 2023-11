Mestre, manifestazione e corteo per ricordare Giulia e battere la cultura dello stupro

Mestre urla basta ai femminicidi e e come è successo a Padova il presidio per l'uccisione di Giulia in piazzetta Coin a Mestre si trasforma in un corteo. Parole d'ordine: dobbiamo riprenderci le strade, dobbiamo riprenderci la nostra sicurezza, dobbiamo dire basta alla narrazione dei bravi ragazzi, dobbiamo dire basta al patriarcato. Questi alcune dei degli slogan lanciati dai molti partecipanti alla manifestazione indetta dal collettivo Pandora di Mestre con il sostegno del centro sociale Rivolta e anche di molte realtà locali e da tantissimi uomini e donne adulti, non solo ragazze ,che hanno deciso di scendere in strada per partecipare a questa protesta che è una rivolta a contro l'uccisione delle donne. Quasi duemila le persone partite da piazzetta Coin e dirette poi in piazza Ferretto. Testo Mitia Chiarin, riprese Lorenzo Pòrcile

02:35