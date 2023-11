Valle Ossi: «Le criticità sono gravi Costruzioni alla foce del Piave»

Villaggio turistico Valle Ossi, interrogazione di Andrea Zanoni e Francesca Zottis del Pd sulle gravi criticità insite nella realizzazione della mega struttura ricettiva da 12.500 presenze giornaliere. I dubbi su un simile intervento della società toscana che vi ha investito oltre 100 milioni di euro non mancano. I lavori sono iniziati e potrebbe vedere la luce nell’estate 2025.

«Una struttura pericolosa»

«Le criticità legate alla realizzazione del villaggio turistico Valle Ossi a Eraclea Mare sono pesanti», premettono i consiglieri regionali del Pd, «e nello scorso settembre sono state evidenziate nero su bianco dalla Lega italiana protezione uccelli (Lipu) che ha inviato alla giunta regionale una corposa nota.

Il tutto, a partire dal fatto che il villaggio turistico, di enormi proporzioni, sorgerebbe proprio alle foci del Piave. E sappiamo bene quanto, nel pieno di questa fase di cambiamenti climatici e di improvvisi e catastrofici eventi meteo, insediare una struttura simile in quel punto sia a dir poco pericoloso».

Zottis e Zanoni hanno depositato in questi giorni una interrogazione in merito. «Una piena del fiume Piave potrebbe essere devastante», aggiungono, «non solo per tutte le città che sorgono lungo il suo corso, ma anche per il villaggio in questione che, con i suoi 94 ettari di estensione, è progettato per accogliere fino a 14 mila presenze giornaliere. Una zona peraltro nota per i problemi di erosione e per altri fenomeni concomitanti che aggravano la subsidenza, come ad esempio i consistenti emungimenti di acque».

«14mila turisti al giorno? Troppi»

Gli esponenti dem evidenziano inoltre che le presenze turistiche giornaliere stimate eserciteranno una pressione e minaccia che determineranno la scomparsa di moltissimi esemplari di avifauna dalla Laguna del Mort, nonostante sia tutelata ai fini della conservazione della biodiversità.

E si rivolgono agli assessori regionali al Territorio e al Turismo: «Come la giunta regionale si pone rispetto alle gravi criticità emerse?», chiedono, «come ritiene possibile edificare un villaggio turistico di così grandi proporzioni proprio alla foce del fiume Piave, definito dal Presidente della Regione “sorvegliato speciale” per il rischio idraulico e dall’assessore regionale all’Ambiente’tallone d’Achille dell’intera regione? A questi quesiti chiediamo risposta».

Il debito dei proprietari

Il tema Valle Ossi è stato al centro del dibattito anche dell’ultimo Consiglio comunale dopo una interrogazione a firma di Morena Causin del gruppo “Impegno civico per Eraclea”. Ha chiesto il motivo per cui i proprietari del terreno, il fondo Numeria, prima, e Namira, oggi, ha un debito nei pagamenti dell’Imu al Comune di Eraclea di circa 830 mila euro dal 2013 al 2017. E manca ancora il conteggio dei pagamenti dal 2017 a oggi, che pare aggirarsi attorno ai 2 milioni di euro.

La sindaca di Eraclea, Nadia Zanchin, ha rassicurato il Consiglio sul fatto che il debito sarà pagato dalla proprietà del terreno che ha ceduto a una società toscana la futura gestione del villaggio turistico rurale progettato a Valle Ossi. Ma i consiglieri di opposizione, da Danilo Biondi a Giovanni Burato, hanno espresso perplessità. —