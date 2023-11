Giulia è stata accoltellata a pochi passi da casa

Una lama lunga 21 centimetri, forse di un coltello da cucina, trovata vicino a chiazze di sangue.

Sono state “repertate” dai carabinieri a Vigonovo, a poche decine di metri dalla casa di Giulia, in quel parcheggio dove tutto ha avuto inizio la notte dell’11 novembre, con il litigio tra lei e Filippo: le grida della ragazza - «Basta, mi fai male» - erano subito state raccontate da un vicino, che aveva detto di aver visto una coppia litigare, lei urlare e poi venire trascinata dentro l’auto. La Grande Punto nera, butterata dalla grandine, di Filippo.

Quel coltello rotto che nei giorni scorsi si pensava raccolto in via V Strada a Fossò, dove Giulia è stata certamente aggredita da Filippo Turetta e poi caricata priva di coscienza nel portabagagli dell’auto, è invece stato trovato a Vigonovo.

È la novità che emerge dall’ordinanza con la misura cautelare che ha portato all’arresto in Germania di Filippo Turetta. La prima ordinanza, quella che ancora ipotizzava il tentato omicidio e che in queste ore sarà superata da una seconda richiesta di Mandato di arresto europeo, con le nuove accuse mosse al giovane: omicidio volontario aggravato e sequestro di persona.

Un particolare che mette i brividi, sapendo che sul corpo di Giulia - nascosto nel fondo di una scarpata tra Barcis e Pordenone - oltre a varie lesioni, il medico legale Antonello Cirnelli ha contato anche una ventina di coltellate: alla testa, al collo, molte alle mani, perché Giulia ha cercato di difendersi.

Le risposte dal Dna

È possibile che la giovane sia stata ferita già nel parcheggio?

Come ripete in ogni occasione il procuratore Bruno Cherchi, le risposte arriveranno solo dagli esami del Dna e dai rilievi tecnici (molti quelli che riguarderanno la Fiat Grande Punto), che saranno fondamentali per ricostruire tutta questa orribile tragedia, anche se Filippo Turetta dovesse decidere di raccontare quello che è accaduto quella notte e nei giorni della sua fuga durata 7 giorni tra Italia, Austria e Germania.

«Non abbiamo nessuna conferma per dire che un coltello è stato usato», ha detto lunedì 20 novembre il procuratore, «bisogna controllare se ci sono tracce, fare il confronto ematico e poi dire se e come sono andati i fatti». «Rilievi che per essere effettuati, come pure per l’autopsia», ha ripetuto più volte, «vanno notificati all’indagato e alle parti offese, perché possano nominare propri consulenti, nel rispetto delle garanzie costituzionali previste anche per l’indagato. Ora vedremo se eseguire queste notifiche attraverso una rogatoria in Germania o se aspettare che rientri in Italia, se i tempi del trasferimento saranno quelli che ci si aspetta, una decina di giorni».

Le accuse a Turetta

Omicidio volontario con l’aggravante dei rapporti personali e sequestro di persona sono, al momento, le accuse mosse al 22enne padovano. In queste ore arriveranno dalla Procura di Pordenone anche tutti gli atti e i reperti trovati nella scarpata tra il lago di Bracis e Piancavallo, dove nascosto sotto dei sacchi di plastica e a ridosso di un masso - quasi una tana - è stato trovato il corpo di Giulia, che sarebbe stato portato a braccia. Non è stato fatto rotolare.

Per Filippo potrebbe, dunque, scattare anche l’accusa di occultamento di cadavere. «Valuteremo i fatti», ripete il procuratore, «si tratta di prime ipotesi di accusa in progressione. Cosa sia esattamente successo non lo sappiamo, dobbiamo valutare i reperti e ci aspettiamo che anche l’indagato dia il suo contributo. Inutile spezzettare i fatti, vanno messi tutti insieme. Serve un momento di ripensamento a garanzia dell’indagato e della parte offesa che ha diritto di sapere esattamente come sono andati i fatti».

L’autopsia

Così anche l’autopsia sul corpo martoriato della giovane - per sapere come e quando è stata uccisa - dovrà attendere la notifica degli atti a Filippo e ai suoi legali, perché nominino consulenti di parte: Giulia aspetta all'istituto di Medicina legale dell'Università di Padova.

Dati certi

Di sicuro a Vigonovo ci sono state una lite e una prima aggressione, non si sa ancora di quale natura. Poi l’auto è partita veloce e le videocamere di sorveglianza della Manifacture Dior mostrano la violenza di quello che è accaduto in via V Strada a Fossò: Giulia che esce dall’auto, scappa, Filippo la raggiunge e colpisce alla testa, lei chiede aiuto, cade.

Lui con un piede la tocca, quasi a voler capire se è viva.

La prende e la carica nel portabagagli e parte. Le immagini non chiariscono se qui l’abbia accoltellata.Il corpo di Giulia viene ritrovato una settimana dopo, sabato: «A Barcis siamo arrivati attraverso la mappatura delle targhe e il grande lavoro dei carabinieri e delle polizie locali. Le telecamere sono state utili, ma l’attività sul posto fondamentale e fatta in tanti luoghi».

Cosa resta?

«Certamente è un fatto che ha colpito tutti anche chi per motivi d’ufficio è abituato a delitti gravi: colpisce che si tratti di ragazzi della porta accanto, quindi di fatti non prevedibili da parte di qualcuno», conclude il procuratore Cherchi. Con una chiusa: «Non si creino condannati prima che siano davanti a un giudice». —

