Fiori, pupazzi, lumini, libri: l'intima processione davanti alla casa di Giulia

Ciascuno lascia qualcosa davanti alla casa di Giulia Cecchettin, in via Aldo Moro a Vigonovo. Un fiore, un pupazzo, una candela, persino un libro per ricordare la ragazza uccisa dall'ex fidanzato e testimoniare ai familiari la vicinanza. E' una processione continua, silenziosa e dolorosa.(Video Marta Artico)

01:35