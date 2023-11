La ricostruzione dell’omicidio di Giulia: venti coltellate, le botte e i capelli strappati

Dall’autopsia sul corpo di Giulia, straziato dalle botte e da una ventina di coltellate, e da quel che “racconterà” la Fiat Grande Punto di Filippo Turetta - oltre naturalmente dalle dichiarazioni del giovane, se vorrà parlare - gli investigatori si aspettano le risposte per ricostruire con chiarezza l’omicidio della giovane ingegnera di Vigonovo, che voleva diventare disegnatrice per bimbi.

Risposte che potrebbero aggiungere o meno l’accusa della premeditazione a quella di omicidio volontario aggravato che per ora muove la Procura a Filippo Turetta.

Prima sono arrivate le botte, i capelli strappati, le grida di Giulia che nessuno sente in una strada deserta di Fossò. Poi, una ventina di coltellate al collo e alla testa, fendenti inferti nella notte nera tra sabato e domenica, e dai quali la giovane donna ha cercato disperatamente di difendersi come ha potuto, tagliandosi le mani. Infine, il suo corpo “ricomposto” in un cunicolo, quasi una tana, sul fondo di una scarpata ripida, tra Barcis e Piancavallo.

Così è morta Giulia Cecchettin. Lo strazio dell’assassinio di una ragazza di 22 anni non ha parole delicate per essere raccontato. Quel che pare emergere pian piano è la lucidità di Filippo nell’uccidere e nel nascondere il corpo della giovane, che per un anno e mezzo era stata la sua compagna.

Il coltello spezzato

Lungo via V Strada di Fossò - dove le telecamere della manifattura Dior hanno immortalato l’inizio della fine - i carabinieri hanno trovato grandi chiazze di sangue, capelli, scotch, ma anche un coltello con la lama spezzata. Non appare macchiato di sangue e, quindi, forse non è con questo che Giulia è stata uccisa, ma con un altro non ancora trovato.

Va ricordato che Giulia aveva lasciato Filippo ad agosto. Troppo possessivo, geloso, non era il giovane compagno che si aspettava fosse. «Ma mi fa pena, ha solo me», raccontava alla sorella Elena. E così lo vedeva ancora, ogni tanto.

Come sabato 11: il giro alla Nave de Vero in cerca di un vestito per la laurea, i messaggi scambiati con la sorella su abiti e scarpe, un panino al Mc Donald’s. Poi il buio: la lite nel parcheggio, un vicino che vede Giulia strattonata da Filippo, l’auto che parte. Quando la Grande Punto Nera si ferma poco lontano in via V Strada, le telecamere della Manifattura Dior immortalano tutto: lei che scende dall’auto, scappa, lui che la insegue, l’afferra per i capelli, la colpisce a mani nude. Giulia cade a terra, sembra esanime. Filippo la raccoglie e carica nel bagagliaio.

Le 20 coltellate

Dolore che si aggiunge all’orrore. L’ipotesi degli investigatori è che Giulia sia svenuta, ma non sia morta in quel momento. Il video di sorveglianza non fa capire con chiarezza cosa sia accaduto: dura poco, forse Filippo la colpisce anche in auto. Poi riparte. È a quel punto, che la ragazza potrebbe essersi ripresa, aver reagito ed essere stata uccisa a colpi di coltello: ferita alla testa, al collo, dieci, venti colte, colpita alle mani mentre cerca di difendersi.

Lo stabilirà l’autopsia. Di certo, Giulia era morta - così ha stabilito il primo esame esterno, effettuato dal medico legale Antonello Cirnelli - quando Filippo l’ha trascinata giù per la scarpata nel “nulla” del bosco tra Barcis e Piancavallo. Lui doveva avere una torcia per farsi luce. Il corpo - coperto da un sacco nero - era sotto un masso sporgente.

L’autopsia e il Dna

Il corpo di Giulia è stato ricomposto nel reparto di Medicina legale di Padova, dove verrà eseguita l’autopsia su disposizione della Procura di Venezia. Una Tac potrà già dire quanto gravi siano stati i colpi alla testa ricevuti dalla giovane e se già quelli possano averla uccisa.

Anche se il corpo di Giulia è stato trovato in provincia di Pordenone, le indagini restano a Venezia, affidate al pubblico ministero Andrea Petroni e al procuratore Bruno Cherchi, perché a Fossò ha avuto inizio questo straziante, ennesimo femminicidio.

Prossimo passaggio, sarà anche quello dell’affidamento degli incarichi medico-legali su Dna, sangue, capelli, scotch, coltello rotto trovati in via V Strada. E molto avrà da “dire” anche l’auto con la quale Filippo è scappato per una settimana, prima di essere arrestato ieri mattina: fermo in autostrada verso Lipsia, senza più soldi né benzina.